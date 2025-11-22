Matinhos deve assinar convênio para construção de novo hospital em dezembro

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O convênio para a construção do novo Hospital Municipal de Matinhos deve ser assinado em dezembro deste ano. O projeto, que está em fase de finalização pela empresa vencedora da licitação, prevê a implantação de uma unidade com 90 leitos. A obra será realizada no prédio onde antes funcionava a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias do Estado do Paraná (FETIEP), agora destinado para uso em saúde pública.

Com área total de 2.000 m², a construção deve ocupar cerca de 7.000 m² do terreno, permitindo uma estrutura ampla e preparada para atender demandas crescentes. A localização é considerada estratégica, já que permitirá ao hospital atender moradores e turistas de Matinhos, Pontal do Paraná e Guaratuba, especialmente durante períodos de alta movimentação.

A proposta é aliviar a pressão sobre o Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá, que hoje concentra a maior parte dos atendimentos da região. Atualmente, o hospital de Paranaguá conta com 142 leitos, entre enfermaria e UTI, e é referência em atendimentos maternos e casos de trauma.

Sua área de cobertura ultrapassa 300 mil habitantes, número que pode chegar a 2 milhões de pessoas durante a temporada de verão, quando o fluxo de visitantes aumenta de forma significativa no litoral paranaense. Com o novo hospital, parte da demanda poderá ser absorvida em Matinhos.

Com a matrícula do terreno já regularizada, o município aguarda agora a assinatura do convênio para avançar para a etapa seguinte da obra. A prefeitura também já abriu a conta bancária destinada ao recebimento dos recursos, etapa necessária para o início oficial da construção.

