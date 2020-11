Curitiba tem, para esta sexta-feira (13), previsão de chuvas isoladas entre o final da manhã e meio da tarde. Segundo o Simepar, a probabilidade de ocorrência é de 83%. A chuva é importante para amenizar a forte estiagem pela qual passou a região nos últimos meses, e que pode aumentar a rigidez do rodízio de água.

Tempo segue abafado no Paraná com chance de chuvas rápidas e isoladas. Grande Curitiba tem probabilidade de chuva passageira e localizada”, disse o meteorologista Lizandro Jacobsen, do Simepar.

Ainda segundo o Simepar, as temperaturas em Curitiba nesta sexta-feira ficam entre os 16 e 28ºC. A razão da instabilidade é uma massa de ar que predomina no Paraná, que segue bastante abafado nesta sexta-feira, o que favorece a formação de áreas de instabilidade.

E no litoral?

No litoral paranaense o tempo será sem chuva nesta sexta-feira. Em Matinhos, por exemplo, as temperaturas ficam entre os 19 e 26ºC.