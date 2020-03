Um aumento na presença de nuvens em Curitiba neste domingo (1.°) deve baixar um pouco as temperaturas que já andavam amenas nos últimos dias. Segundo o Instituto Simepar, essa maior variação da nebulosidade se estende entre áreas ao norte e leste do Paraná. Com isso, chuvas isoladas podem ocorrer na capital, a partir do período da tarde.

De acordo com a meteorologia, neste domingo, em Curitiba, a variação térmica prevista gira entre 14° C e 22° C – não há previsão de chuva. Conforme aponta o Simepar, o céu deve estar nublado na capital, fenômeno causado por ventos que sopram do mar e favorecem a presença de umidade. Mesmo nessa condição, o sol ainda pode encontrar espaços e aparecer ao longo do dia.

O cenário se repete segunda-feira (2), quando a temperatura também não passa dos 22°C. Na terça a previsão é de que o termômetro caia mais ainda em Curitiba, com previsão de máxima de 20°C.

Litoral

Nas praias, o domingo ainda mantém as temperaturas máximas semelhantes às registradas sábado (29). Já as mínimas, segundo o Simepar, devem subir.

Significa que a manhã deve estar mais aquecida, com os termômetros marcando cerca de 22°C em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. A máxima prevista para estes locais é de 26° C.

Ainda de acordo com a meteorologia, o sol brilha durante o dia, mas pancadas de chuva estão previstas nas praias paranaenses a partir do fim da tarde.