Marcha pela Diversidade reúne multidão no Centro de Curitiba

A 8ª Marcha pela Diversidade de Curitiba reuniu manifestantes e apoiadores da causa LGBTI+ em uma caminhada pelo Centro da cidade neste domingo (29). O evento teve início às 10h, na Praça 19 de Dezembro, com concentração, apresentações culturais e discursos de lideranças.

Durante a tarde, a multidão seguiu em direção à Praça Nossa Senhora de Salete, na região do Centro Cívico, acompanhada por três trios elétricos. O trajeto foi marcado por música, bandeiras coloridas e palavras de ordem em defesa dos direitos da população LGBTI+. A programação no palco principal segue até as 19h30, com shows e performances.

A marcha marca o Dia Internacional do Orgulho LGBTI+, celebrado no sábado (28). Neste ano, o tema do evento foi “Ainda estamos aqui: diversidade e democracia caminham juntas”, inspirado no filme vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. A proposta da edição foi reforçar o enfrentamento à LGBTfobia e promover a convivência pacífica e democrática.

O diretor executivo do Grupo Dignidade, Toni Reis, destacou a importância do evento nas redes sociais. “Marchamos para fortalecer aqueles que caminham conosco e para mostrar aos que insistem em nos silenciar que não voltaremos para o armário, não deixaremos que nossas conquistas sejam anuladas e não aceitaremos viver com medo”, escreveu.

Desde o início da manhã, pequenos palcos foram montados ao longo da Avenida Cândido de Abreu, com apresentações artísticas e culturais. Os bloqueios de trânsito implantados pela Superintendência de Trânsito (SMDT) permanecem até a dispersão do público e a desmontagem da estrutura. Ao todo, 23 linhas de ônibus operam com desvios durante o evento.

A organização ainda não divulgou o número oficial de participantes nesta edição.