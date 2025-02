Mais do mesmo na Alep? Alexandre Curi deve seguir ‘legado’ de Traiano

Após estar sob liderança do deputado Ademar Traiano (PSD) durante dez anos, a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) conta com um novo comando. Na última segunda-feira (03), o deputado Alexandre Curi (PSD), de 45 anos, tomou posse como novo presidente da Casa durante o biênio 2025-2027.

Apesar de ocupar o cargo principal da Alep neste ano, Curi já possui uma longa trajetória na política, que começou em 2000, quando ele foi eleito vereador de Curitiba. A influência no meio pode ser destacada como ainda mais antiga, já que ele é neto do deputado Aníbal Khury e, com 16 anos, colaborava com a vida política do avô.

Já em 2002, dois anos após estar no cargo de vereador, Curi recebeu 44 mil votos e assumiu uma cadeira na Alep. Desde então, ele continuou no legislativo estadual e também foi primeiro-secretário entre 2007 e 2010 e de 2022 a 2025. Confira as últimas leis do parlamentar.

A cerimônia de posse da nova Mesa Diretora da Alep contou com cerca de 2500 pessoas na segunda-feira. Entre os convidados estava o governador Ratinho Junior (PSD), que também é ‘colega’ de partido de Curi, assim como Eduardo Pimentel (PSD), Ademar Traiano (PSD) e Darci Piana (PSD) – o que demonstra a força adquirida pelo Partido Social Democrático nas últimas movimentações políticas no estado.

O que pretende Alexandre Curi?

Durante o discurso de posse, Alexandre Curi agradeceu, elogiou o trabalho de Traiano e indicou a intenção de continuar projetos da gestão, como a realização do concurso público após 40 anos e a criação do projeto Assembleia Itinerante para aproximar o Poder Legislativo da população.

O novo presidente da Alep também destacou Ratinho Junior, afirmando que o governador “tem sido um parceiro incansável no desenvolvimento do nosso estado. Seu trabalho e comprometimento com o progresso do Paraná são fundamentais para a construção de um futuro ainda mais próspero.”

Sobre o que pretende fazer no cargo de presidente, Curi falou sobre diálogo com a população, transparência, sustentabilidade e inovação. O parlamentar prometeu trabalhar “para colocar a assembleia entre as três mais transparentes do Brasil. Nós já avançamos muito, da sétima assembleia mais transparente para quarta, conquistamos o selo diamante. Mas não estamos satisfeitos ainda. Queremos estar entre as três assembleias mais transparentes do Brasil”.

Durante o discurso, Curi também revelou que a mesa executiva está em conversa com o Google para fechar entre três e quatros parcerias com o objetivo de levar a inteligência artificial para dentro da Alep e facilitar o acesso da população às informações. “Queremos avançar também em um tema mundial que é sustentabilidade. Já avançamos nessa gestão do deputado Traiano, vamos avançar agora nessa minha gestão”.

“Vamos tornar nossos prédios inteligentes. Já estamos no estudo avançado para colocação de energia solar, para reaproveitar a água da chuva, para acabar com o uso do papel. E aqui, que é o principal, essa mesa executiva quer fazer a maior economia da história do poder legislativo”, afirmou.

Para onde vai Traiano?

O deputado Ademar Traiano (PSD) foi eleito como presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Alep para o biênio 2025-2026. Em dezembro de 2023, o deputado confessou durante um Acordo de Não Persecução Penal com o Ministério Público do Paraná que recebeu R$ 100 mil em propina. O crime foi cometido durante uma renovação do contrato da TV Assembleia em 2015.

Apesar da própria confissão, o processo que estava sendo movido contra o parlamentar pelo Conselho de Ética da Casa foi arquivado em março de 2024.

Quem faz parte da nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná

Além de Alexandre Curi na presidência da Alep, a nova Mesa Diretora conta com:

Gugu Bueno (PSD) à frente da primeira secretaria;

Maria Victoria (PP) permanece no comando da segunda secretaria;

Flávia Francischini (União Brasil) assume como primeira vice-presidente, sendo a primeira mulher a ocupar o posto em 170 anos do Legislativo estadual.;

Delegado Jacovós (PL) assume como segundo vice-presidente;

Moacyr Fadel (PSD) se torna o terceiro vice-presidente.

A terceira-secretaria ficará sob o comando do deputado Requião Filho (PT), seguido pelo deputado Alexandre Amaro (Republicanos), que permanece como quarto secretário, e pelo deputado Goura (PDT), que será o quinto secretário.