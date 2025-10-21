Alerta

Mais de 400 imóveis sem luz em Curitiba nesta terça-feira

Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 21/10/25 09h23
Vai faltar luz em vários bairros de Curitiba nesta quinta-feira (09). Veja em quais! Foto: Deposit Photos

Diversos bairros de Curitiba terão o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta terça-feira (21/10). A concessionária responsável programou as interrupções para a execução de serviços de manutenção, melhorias e ampliações na rede.

Ao todo, 475 unidades consumidoras ficarão sem luz e serão afetados pelas obras. Os períodos de desligamento variam e é fundamental que os moradores sigam as recomendações de segurança, desligando a chave geral e retirando aparelhos eletrônicos das tomadas para evitar danos.

Confira abaixo o cronograma detalhado por dia, horário e bairro:

Falta de luz em Curitiba – Terça-feira (21/10/2025)

BairroRuas Afetadas (Parcial)Horário(s)Consumidores AfetadosMotivo
BoqueirãoR CEZINANDO DIAS PAREDES (entre nº 943 e 1050)09:15 até 13:159Melhorias e/ou ampliações de rede
Bom RetiroR CARLOS AUGUSTO CORNELSSEN (entre nº 47 e 101), R DR JOAO DE OLIVEIRA PASSOS (entre nº 489 e 562)10:15 até 13:1526Manutenção em rede e/ou equipamento
Vila IzabelR GUARARAPES (entre s/n e 1797), R PROF SEBASTIAO PARANA (entre s/n e 61), R PROF ULISSES VIEIRA (entre nº 45 e 117)09:15 até 13:1581Melhorias e/ou ampliações de rede
BoqueirãoR O BRASIL PARA CRISTO (entre nº 681 e 769), R PROF JOSE MAURICIO HIGGINS (entre nº 95 e 600)11:15 até 18:1529Melhorias e/ou ampliações de rede
Boqueirão / Alto BoqueirãoR ANTONIO COELHO SANTOS (nº 438), R CASCAVEL (entre nº 1306 e 1441), R HENRIQUE MARTINS TORRES (entre nº 55 e 1508), R MARIA LUIZA CURIAL DOS SANTOS (entre s/n e 960)11:15 até 18:1558Melhorias e/ou ampliações de rede
CajuruR AITHON MARCEL PEREIRA DA SILVA (nº 100)11:15 até 18:1558Melhorias e/ou ampliações de rede
Não Especificado (Área abrangente)R CEL NICOLAU BLEY NETO (nº 20), R DARCI VARGAS (entre nº 1783 e 2050), R DR NELSON LUIZ WOLSKI VELLOSO (entre nº 405 e 510), R MARQ DE BARBACENA (entre nº 6 e 309)14:15 até 19:1594Manutenção em rede e/ou equipamento
