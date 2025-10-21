Mais de 400 imóveis sem luz em Curitiba nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Diversos bairros de Curitiba terão o fornecimento de energia elétrica interrompido nesta terça-feira (21/10). A concessionária responsável programou as interrupções para a execução de serviços de manutenção, melhorias e ampliações na rede.

Ao todo, 475 unidades consumidoras ficarão sem luz e serão afetados pelas obras. Os períodos de desligamento variam e é fundamental que os moradores sigam as recomendações de segurança, desligando a chave geral e retirando aparelhos eletrônicos das tomadas para evitar danos.

Confira abaixo o cronograma detalhado por dia, horário e bairro:

Falta de luz em Curitiba – Terça-feira (21/10/2025)

Bairro Ruas Afetadas (Parcial) Horário(s) Consumidores Afetados Motivo Boqueirão R CEZINANDO DIAS PAREDES (entre nº 943 e 1050) 09:15 até 13:15 9 Melhorias e/ou ampliações de rede Bom Retiro R CARLOS AUGUSTO CORNELSSEN (entre nº 47 e 101), R DR JOAO DE OLIVEIRA PASSOS (entre nº 489 e 562) 10:15 até 13:15 26 Manutenção em rede e/ou equipamento Vila Izabel R GUARARAPES (entre s/n e 1797), R PROF SEBASTIAO PARANA (entre s/n e 61), R PROF ULISSES VIEIRA (entre nº 45 e 117) 09:15 até 13:15 81 Melhorias e/ou ampliações de rede Boqueirão R O BRASIL PARA CRISTO (entre nº 681 e 769), R PROF JOSE MAURICIO HIGGINS (entre nº 95 e 600) 11:15 até 18:15 29 Melhorias e/ou ampliações de rede Boqueirão / Alto Boqueirão R ANTONIO COELHO SANTOS (nº 438), R CASCAVEL (entre nº 1306 e 1441), R HENRIQUE MARTINS TORRES (entre nº 55 e 1508), R MARIA LUIZA CURIAL DOS SANTOS (entre s/n e 960) 11:15 até 18:15 58 Melhorias e/ou ampliações de rede Cajuru R AITHON MARCEL PEREIRA DA SILVA (nº 100) 11:15 até 18:15 58 Melhorias e/ou ampliações de rede Não Especificado (Área abrangente) R CEL NICOLAU BLEY NETO (nº 20), R DARCI VARGAS (entre nº 1783 e 2050), R DR NELSON LUIZ WOLSKI VELLOSO (entre nº 405 e 510), R MARQ DE BARBACENA (entre nº 6 e 309) 14:15 até 19:15 94 Manutenção em rede e/ou equipamento