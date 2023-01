Uma operação do Batalhão de Polícia Ambiental – Força Verde (BPAmb-FV) para coibir a captura ilegal de caranguejos e a pesca irregular do camarão, que está em época de defeso, realizada na quinta-feira (12), localizou milhares de armadilhas e mais de uma centena de animais presos.

A fiscalização ocorreu nas regiões conhecidas como Rio da Fazenda, Rio da Pimenta e Pedra do Moleque, todas na Baía de Guaraqueçaba, onde foram localizados e apreendidos em meio ao mangue vários laços armados para a captura dos caranguejos, além de 120 animais presos nas armadilhas. Os caranguejos resgatados foram soltos novamente no mangue e outros 3,2 mil laços armazenados em sacolas abandonadas no local foram apreendidos e destruídos pelos policiais da Força Verde.

Vale lembrar que a captura de caranguejos está liberada apenas nesta época do ano, do começo de dezembro até o dia 14 de março, mas só podem ser capturados machos, com carapaça medindo no mínimo sete centímetros – a captura das fêmeas é totalmente proibida, em qualquer época do ano. Além disso, a captura deve ser feita apenas com as mãos, sendo proibido o uso de armadilhas.

