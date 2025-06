Mais de 100 são presos em mega operação policial no Paraná

Mais de 100 pessoas foram presas e mais de 1,2 tonelada de drogas foi apreendida em um mega operação das forças de segurança, na noite de sexta-feira (13), no Paraná.



Operação Sinergia, deflagrada pela Secretaria da Segurança Pública do Paraná contou com a a participação integrada da Polícia Militar do Paraná (PMPR), da Polícia Civil do Paraná (PCPR), da Polícia Penal do Paraná (PPPR) e de Guardas Municipais. A ação mobilizou mais de 3.700 policiais em todas as regiões.

Foram utilizadas 1.300 viaturas, cinco helicópteros, dezenas de drones e cães de faro.

“Estamos enfrentando a criminalidade com inteligência, tecnologia de ponta e integração total entre as forças policiais. O Governo do Paraná segue firme no compromisso de proteger a população e estar presente onde for preciso”, afirmou o secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

Os helicópteros das polícias Civil e Militar desempenharam papel estratégico durante a operação, especialmente em ações de monitoramento aéreo e apoio tático em regiões de difícil acesso.

A tecnologia de ponta embarcada no Projeto Falcão, como a câmera termal, foi decisiva para localizar e capturar um homem que fugiu para uma área de mata após abandonar uma caminhonete carregada com cerca de 700 quilos de maconha, durante perseguição policial, em Céu Azul, no Oeste do Estado.

A operação terminou à meia-noite de sábado (14) com mais de 16 mil pessoas abordadas, 8.200 veículos fiscalizados, 116 veículos apreendidos e 115 pessoas presas. Também foi apreendida mais de 1,2 tonelada de drogas e realizadas revistas em 15 unidades prisionais.

Os dados da ação ainda estão sendo computados pela Sesp. Os números poderão sofrer atualizações.

