De R$ 2,50 a R$ 6 milhões: entenda como uma fezinha no Paraná virou uma fortuna!

A Caixa realizou, na sexta-feira, 13 de junho de 2025, o concurso 2820 da Dupla Sena, e o resultado fez uma feliz surpresa: uma aposta simples, feita em Rebouças, região central do Paraná, acertou as seis dezenas do primeiro sorteio e conquistou sozinha o prêmio de R$ 6.402.194,36

Resultado oficial – Dupla Sena 2820 (13/06/2025)

1º sorteio : 03 – 04 – 08 – 17 – 29 – 45

: 03 – 04 – 08 – 17 – 29 – 45 2º sorteio: 01 – 12 – 13 – 15 – 16 – 27

No segundo sorteio, não houve acerto da sena, mas foram distribuídos prêmios menores entre apostas com 5 acertos ou mais rails, o que aqueceu a noite de sexta com muitas surpresas por todo o Brasil .

A bolada saiu para uma aposta simples de 6 números, registrada na lotérica “PE Quentes” de Rebouças – sem bolões ou combinações sofisticadas.

Quer tentar a sorte na Dupla Sena?

O próximo concurso, de número 2821, está agendado para segunda-feira, 16 de junho, com prêmio estimado em R$ 250 mil

A Dupla Sena sorteia três vezes por semana (segunda, quarta e sexta), sempre às 20h – um convite para quem quer tentar a sorte mais vezes por semana. O apostador da Dupla Sena deve escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis no volante. A aposta simples custa R$ 2,50.

