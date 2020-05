Um homem de 60 anos é a vítima mais recente do novo coronavírus em Curitiba. De acordo com o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado nesta quinta-feira (7), ele possuía diabetes, hipertensão e obesidade e ficou internado por 10 dias em um hospital da capital, antes de morrer por complicações decorrentes da covid-19. Com esta nova morte confirmada, a cidade conta atualmente com 28 óbitos por coronavírus. Ainda conforme as autoridades de saúde, Curitiba registrou um acréscimo importante no número de casos desde o dia anterior, com 33 novas confirmações, totalizando assim, 706 pessoas com resultados positivos. No entanto, 518 delas já estão recuperadas da doença e liberadas do isolamento.

publicidade

LEIA MAIS – Família da região de Curitiba pede ajuda pra salvar filho em estado grave na China

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, desde o primeiro caso, confirmado no dia 11 de março, 197 pessoas precisaram de internamento em Curitiba após a infecção pelo novo coronavírus. Hoje, 62 seguem hospitalizadas, 30 em unidades de terapia intensiva (UTI) e oito em estado mais crítico, que contam com o auxílio de ventilação mecânica para respirar.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sônia de Paula. Posted by Prefeitura de Curitiba on Thursday, May 7, 2020

Casos confirmados e descartados

Na capital, 1.467 casos já foram descartados e outras 188 suspeitas são investigadas pelas autoridades de saúde. Além dos 28 óbitos confirmados até agora, a secretaria também investigou 152 mortes por suspeita de coronavírus: 150 foram descartadas e outras duas aguardam o resultado dos exames laboratoriais.

VIU ESSA? – Automedicação aumenta no PR na pandemia e Conselho de Farmácia alerta para riscos

A média de idade das pessoas confirmadas com covid-19 em Curitiba atualmente é de 45 anos, variando de 1 a 96 anos. Já a média de idade dos pacientes que necessitaram de internamento é de 57 anos. Dos óbitos a mediana é 80 anos.

Números da covid-19 em Curitiba

706 casos confirmados

28 óbitos por covid-19

1.467 casos descartados

188 casos em investigação

518 pacientes liberados do isolamento

No Paraná

O Paraná registrou 30 novos casos de novo coronavírus e mais três mortes nas últimas 24 horas, elevando para 1.656 o total de pessoas infectadas e para 104 os óbitos por covid-19. Mas, 1.139 pessoas estão recuperadas e foram liberadas do tratamento. Atualmente, o Paraná ainda investiga 376 suspeitas e já descartou 13.758 casos. As informações são do boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgadas na tarde desta quinta-feira (7).

LEIA AINDA – Exército vai organizar filas e controlar aglomeração nas agências da Caixa e em terminais de Curitiba

As três novas mortes ocorreram na quarta-feira (6), todas de pacientes que estavam internados. São dois homens, um residente de Cambé, de 62 anos, e outro de Maringá, de 49 anos, e uma mulher de 80 anos que morava em Curitiba.

Os novos casos confirmados são de residentes em: Apucarana (4), Campina Grande do Sul (1), Campo Largo (3), Colombo (1), Curitiba (7), Foz do Iguaçu (1), Guaraci (1), Itaperuçu (1), Lapa (1), Mallet (1), Paranavaí (1), Pinhais (1), Piraquara (1), Ponta Grossa (2), São João do Caiuá (2), Tamboara (1) e Telêmaco Borba (1).

No total, 140 cidades paranaenses têm confirmações e casos de covid-19.



Coronavírus no Brasil

Precisamos do seu apoio neste momento! Este conteúdo te ajudou? Curtiu a forma que está apresentado? Bem, se você chegou até aqui acredito que ficou bacana, né? Neste cenário de pandemia, nós da Tribuna intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise. Bora ajudar? Ao contribuir com a Tribuna, você ajuda a transformar vidas, como estas – Pai vende vende 1000 bilhetes de rifa com a ajuda da Tribuna pra salvar o filho

– Leitores da Tribuna fazem doação de “estoque” de fraldas para quíntuplos

– Leitores se unem para ajudar catadora de papel de 72 anos E tem várias outras aqui! Se você já está convencido do valor de sua ajuda, clique no botão abaixo Apoie a Tribuna!