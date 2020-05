Mais 31 pessoas testaram positivo para novo coronavírus em Curitiba, elevando para 805 o total de casos confirmados na capital. No entanto, nenhuma morte foi registrada nas últimas 24 horas, permanecendo em 31 o número de óbitos locais, desde o início da pandemia. Outra boa notícia é que a quantidade de pacientes já recuperados da covid-19 também aumentou – hoje são 593 pessoas já sem sintomas e liberadas do isolamento social. As informações são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), divulgado na tarde desta quinta-feira (14).

Em Curitiba, há hoje 72 pacientes internados com diagnóstico de covid-19, em hospitais públicos e privados da cidade. 35 deles estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e oito em estado mais crítico, que contam com a ajuda de respiradores.

UTIs

De acordo com a SMS, a taxa de ocupação dos leitos em UTI para pacientes com coronavírus é de 39% nesta quinta-feira (14), com 110 pacientes hospitalizados. “Esses leitos fazem parte de um total de 237 previstos para pacientes com sintomas e confirmados com a infecção. As 28 unidades restantes serão ativadas conforme a evolução dos casos”, explica a secretaria, na atualização do boletim.

A capital ainda investiga 245 casos e já descartou 1.684 suspeitas de contaminação por coronavírus. Além das 31 mortes confirmadas até agora, a Secretaria Municipal de Saúde informa que descartou 191 mortes por suspeita de covid-19 e ainda aguarda os resultados de outros sete óbitos, que podem ter sido provocados pela doença.

Números da covid-19 em Curitiba

805 casos confirmados

593 liberados do isolamento

31 óbitos

1.684 casos descartados

245 casos em investigação

Mais de dois mil casos no PR

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) confirmou nesta quinta-feira (14) o registro de 69 novos casos de coronavírus e mais duas mortes. De acordo com novo o boletim, o estado soma 2.063 casos e 119 mortes por covid-19. Deste total, 1.449 pessoas já venceram a doença.

Ainda segundo a Sesa, os dois homens que morreram estavam internados. Um deles residia em Paranavaí, tinha 85 anos e faleceu no dia 13 de maio. O outro, de 80 anos, era morador de Curitiba e morreu em 12 de maio.

No Paraná, 165 municípios têm ao menos uma pessoa contaminada com o novo coronavírus e em 45 há registro de óbito. Atualmente, o estado ainda investiga 797 suspeitas e já descartou 16.717 casos.

