Maior aulão pré-Enem do Paraná acontece nesta sexta em Curitiba

Às vésperas da primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio, estudantes da Grande Curitiba terão a chance de participar de uma mega revisão. O maior aulão pré-Enem do Paraná acontece nesta sexta-feira (07/11), a partir das 8 horas, no auditório da Igreja Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, localizada no bairro Hauer.

O evento gratuito, organizado pela Fundação Wilson Picler em parceria com o Instituto Eureka, reunirá mais de 1700 alunos de 42 escolas públicas da região metropolitana. Para quem não conseguiu vaga presencial, a boa notícia é que o aulão será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da instituição, com expectativa de alcançar quase 200 mil estudantes online.

“Serão 22 professores dedicados à esta revisão que atuarão de forma integrada para atender aos alunos neste que já é considerado o maior aulão gratuito do Paraná”, afirmou o professor Marlus Geronasso, especialista em Enem.

Durante o evento, os participantes terão acesso à revisão completa das cinco áreas do conhecimento cobradas no exame: Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagem, Matemática e Redação.

Vale lembrar que as inscrições para participar presencialmente já foram encerradas. A primeira prova do Enem acontece no próximo domingo, dia 9.

Serviço:

Aulão pré-Enem (gratuito)

Quando: 07/11/25

Horário: 8h

Endereço: Rua Frederico Maurer, 2327 – Hauer

Inscrições encerradas