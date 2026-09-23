Mágico curitibano Hugo Moraes morre aos 55 anos

Morreu nesta terça-feira (22) o mágico e ventríloquo de Curitiba Hugo Moraes, aos 55 anos. O artista era professor, consultor, ator e empresário e participou de 65 festivais de mágicas pelo Brasil e também no exterior. Com 40 anos de carreira, Hugo Moraes conquistou vários prêmios e participou também do filme “Uma Família Feliz” com Grazi Massafera e Reinaldo Gianecchini.

Em nota nas redes sociais, a Fundação Cultural de Curitiba lamentou a morte do mágico. Moraes foi fundador da Associação de Mágicos do Paraná (1996) e do Festival Magipar (21 edições).

O artista também era criador de bonecos e proprietário da MHM Produções Artísticas e da Mágica & Cia. Teve passagens no Circo da Cidade e Rede Sol, na Fundação Cultural de Curitiba.

Hugo Moraes deixa esposa, filhos e um neto.