Falecimentos em Curitiba; Obituário desta quarta-feira, 23/09/2026
ADRIANA DA SILVA, 44 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: DALUZ APARECIDA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
ALVINA ALVES DOS SANTOS VIEIRA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ISMAEL VIEIRA. Filiação: FRANCISCO ALVES DOS SANTOS e ARCIDILHA ALVES DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
ANTONIO CARLOS FRIO CARVALHAL, 64 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: MARCIA TERRESINHA DE CARVALHAL. Filiação: ANTONIO ALVARO NUNES CARVALHAL e BALBINA DAS DORES MARTINS FRIO CARVALHAL. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 23 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 22/09/2026.
ANTONIO RAIMUNDO DUARTE, 74 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: GERALDO PINTO DUARTE e UMBELINA LOPES DUARTE. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
ARGEMIRO VERTUOSO, 88 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IDALINA VERTUOSO. Filiação: JOSE VERTUOSO e MERCEDES MACHADO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
CELIA KREFFER, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BRAZILIO KREFFER e MARIA IOANCZECZEN KREFFER. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
CELIO HUMBERTO DA SILVA, 58 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: ELIANE DO ROCIO. Filiação: JOAO LUCIANO DA SILVA e QUITERIA MARQUES. Sepultamento: A DEFINIR, terça-feira, 22 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
CRISTOVAO MAURILIO DA SILVA, 62 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: NADIR DOS SANTOS MELO. Filiação: JOSE FERREIRA DA SILVA e LASARA FERREIRA DA SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
DANIELE BORGES DE SOUZA LIMA, 41 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: ANTONIO FRANCISCO DE LIMA e RIDAIR BORGES DE SOUZA LIMA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 11:30h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
DORLI MARIA SUSKI PEREIRA, 86 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ANTENOR TISSOT e NAIR BIANCO TISSOT. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 23 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 22/09/2026.
DOROTI PEYERL, 79 ano(s). Profissão: DIARISTA. Filiação: ARTHUR PEYERL e MARIA LASS PEYERL. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
EDGAR LUCIANO IUBEL, 57 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: EVELIN FREITAS MORO JUQQUER IUBEL. Filiação: JOSE FRANCISCO IUBEL e MARILHA IUBEL. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
ELISA BORGES RIBEIRO, 96 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: ERVIN ANTUNES RIBEIRO. Filiação: APPARICIO BORGES DE SOUZA e SELMIRA MARCILHA DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
ERCILIA MAIA DA SILVA ALVES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE ALVES. Filiação: TARGINO MAIA DA SILVA e MARIA APARECIDA DA CRUZ. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
FERNANDO FERRAZ, 49 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Filiação: SEBASTIAO FERRAZ e MARIA SELESTINA DE LIMA FERRAZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
FERNANDO SETEMBRINO HERRERA, 93 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLAUDIANE HERRERA. Filiação: SALVADOR HERRERA JUNIOR e ADELIA PORTES HERRERA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
HUDSON RODRIGUES FERNANDES, 50 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: IVONETE VIDARENKO FERNANDES. Filiação: ILZEU RODRIGUES FERNANDES e LOURDES DE CRISTO FERNANDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 12:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
ILDA CECILIA BONTORIN FIORESE, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DOMINGOS JOSE FIORESE. Filiação: MARCOS BONTORIN NETO e HIOLANDA BENATO BONTORIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
IRMA VERONESE, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ZELMIRO VERONEZE. Filiação: PEDRO BALEN e MATILDE BALEN. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO SÃO MIGUEL, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
JOAO MARIA DA SILVEIRA, 84 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: MARTA PRINCIVAL SILVEIRA. Filiação: SEBASTIAO SILVA MAIA e IZALTINA ANTONIA DA SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
JOSE LUCIO FIGUEIREDO DE BRITO, 42 ano(s). Profissão: ESTUDANTE. Filiação: WALDECIR JOSE DE BRITO e SONIA MARIA FIGUEIREDO DE BRITO. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 23 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 22/09/2026.
JOSE SZENDELA, 77 ano(s). Profissão: CONSTRUTOR CIVIL. Filiação: SESLAU SZENDELA e STANISLAVA SZENDELA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 23 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 22/09/2026.
LEANDRO LUIZ NUNES AFFONSO, 34 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: SERGIO LUIZ AFFONSO e ROSANE NUNES AFFONSO. Sepultamento: CEMITERIO SANTA LUZIA, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
LUCIA REMENHUK, 82 ano(s). Profissão: DIARISTA. Cônjuge: EDUARDO REMENHUK. Filiação: TADEU AMBROZIAK e MARIA AMBROZIAK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JOVINA GONCALVES DOS SANTOS. Filiação: MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS e LAURA DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 15:30h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MANOEL ALVES DE BRITO, 82 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: LUIZA GOMES DE BRITO. Filiação: CLOVES ALVES MAIA e MARIA GOMES DE ALMEIDA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
MARCELINA DAS NEVES PEREIRA, 78 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Cônjuge: WALDIR PEREIRA. Filiação: MANOEL MACHADO DAS NEVES e MARIA DAS DORES SANTOS NEVES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MARGARIDA ERICA FREDERICA MATITZ, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FERNANDO KAFKA MATITZ e SOFIA THISHOTAKY MATITZ. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MARIA DARCI DE GRANDIS, 76 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: JACINTO DE GRANDIS e EROMILDES DE GRANDIS BEATO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MARIA ELOINA BARBOSA, 86 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: HESIO TADEU BARBOSA. Filiação: JOSE PEDRO DE RAMOS e ERMANCIA SIQUEIRA DE RAMOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MARIA GABRIELLY VERANIEIRO PALHANO DUARTE, 6 mes(es). Filiação: FABIO JUNIOR PALHANO DUARTE e TALITA VERANIEIRO ROSA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 18:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MARIA LISETE VOLTOLINI DA SILVA, 59 ano(s). Profissão: ARTESÃO(Ã). Cônjuge: CLAUDIO APARECIDO DA SILVA. Filiação: ALDO VOLTOLINI e IRACEMA PERBONI VOLTOLINI. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO SÃO ROQUE, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MARIA OLINDA CARVALHO DE SOUZA, 82 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: MANOEL CARVALHO e MARIA CORDEIRO CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MARIA SUELI BONATO, 66 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO ARILDO BONATO. Filiação: DURVAL MENEGUELLI e MARIA PEDROSO MENEGUELLI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MARILDA DE JESUS PEREIRA, 79 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LUIZ CARLOS PEREIRA. Filiação: JOAO ANACLETO DA SILVEIRA e MARIA DE DEUS FRANCO DA SILVEIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO BERTI (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MAURICIO JOSE DDA SILVA, 76 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: SEBASTIAO PIRES DA SILVA e EMIDIA PIRES FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO MEMORIAL DA VIDA (S.J.DOS PINHAIS), quarta-feira, 23 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MICAEL MARCIO POLICENA SOARES, 2 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: JOSE SOARES DE CANDIDO FILHO e NATALIA POLICENA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MILTON SEBASTIAO FOGACA DE ALMEIDA, 74 ano(s). Profissão: BANCÁRIO(A). Cônjuge: VIVIANE APARECIDA DE CAMARGO FOGACA DE ALMEIDA. Filiação: SEBASTIAO FOGACA DE ALMEIDA e LAURA CARNEIRO FOGACA. Sepultamento: CAPELA SANTA RITA, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
MIRIAN CUNHA PINTO, 83 ano(s). Filiação: CELSO CUNHA e LEONILDA ANITA BASSO CUNHA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL COLÔNIA ORLEANS, terça-feira, 22 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 22/09/2026.
NADIR DA SILVA, 74 ano(s). Profissão: TAXISTA. Filiação: JOSE LOURENCO DA SILVA e ZULMIRA DE OLIVEIRA E SILVA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL SANTA CÂNDIDA, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
OLGA PAULEK, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: ESTEFANO PAULEK e ANNA PAULEK. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
OSVALDO CHICON, 65 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Cônjuge: CLEUSA MATEUS CHICON. Filiação: FERNANDO CHICON e APARECIDA MORICO CHICON. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
PEDRO DE ALCANTARA BRUNETTI, 78 ano(s). Profissão: TÉCNICO CONTABILIDADE. Filiação: FRANCISCO BRUNETTI e ADELIA BRUNETTI. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
ROSELI MARIA MICHELS, 78 ano(s). Profissão: AUXILIAR LIMPEZA. Filiação: EUGENIO MICHELS e JOANITA ERMELINA BRUSAMOLIN MICHELS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL ABRANCHES, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
ROSEMEIRE ALENCAR DO NASCIMENTO, 49 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO ALENCAR DO NASCIMENTO e NOEMIA CARDOSO DO NASCIMENTO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
RUBENS FISCHER, 73 ano(s). Profissão: CONTADOR(A). Cônjuge: ROSECLAIRINES FISCHER. Filiação: HELMUTH ALVIN FISCHER e OLIVIA FISCHER. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 09:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
SONIA MARIA MEDEIROS JOHNSSON, 82 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOAO CARLOS JOHNSSON. Filiação: FANOR MEDEIROS e RACHEL REINHARDT MEDEIROS. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
TEREZA BRUSAMOLIN, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CLAUDIONIR BRUSAMOLIN. Filiação: JOAO BABIRESKI e JULIA GROSKO. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 22/09/2026.
VITORINA BENITES, 76 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MAXIMINO BENITES e FIDELINA BENITES. Sepultamento: A DEFINIR, quarta-feira, 23 de setembro de 2026. Data do Falecimento: 22/09/2026.
WILSON LUIZ DA SILVA, 102 ano(s). Profissão: TÉCNICO. Cônjuge: ALICE GUIMARAES DA SILVA. Filiação: MARCOLINO LUIZ DA SILVA e ANTONIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
ZAYRA CARCERERI CHRESTENZEN, 102 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ADYR CHRESTENZEM. Filiação: HUMBERTO CARCERERI e LEONOR DE SOUZA CARCERERI. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quinta-feira, 24 de setembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 23/09/2026.
ZENAIDE ALODIA SCHUINDT, 102 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ALTEMERIO CAMILO SCHUINDT e FLORINDA JOSEPHINA SODRE. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, quarta-feira, 23 de setembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 22/09/2026.