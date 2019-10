Pancada no Centro!

Um homem embriagado foi preso na noite deste domingo (13) após um grave acidente no cruzamento da Rua Amintas de Barros com a Doutor Faivre, no Centro de Curitiba.

Segundo testemunhas, o homem teria furado o sinal vermelho, atingindo um táxi. Uma mulher e uma bebê, de apenas cinco meses, ficaram feridas com a pancada. O táxi chegou a capotar com o impacto.

As duas foram levadas ao hospital para atendimento médico.

O motorista que teria causado o acidente foi levado para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran).