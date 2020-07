O tradicional restaurante curitibano Madalosso vai na onda dos fast foods e lança serviço de drive thru de polenta e asinha de frango fritos. A nova modalidade pretende atender o público de forma segura durante a pandemia de coronavírus. Por causa das novas restrições do governo do estado, o Madalosso suspendeu as atividades do restaurante e postergou as sessões do Cine Drive In.

No sistema drive thru, que fica no estacionamento do restaurante em Santa Felicidade, o cardápio oferece porções de polenta (R$ 20), asinha de frango (R$ 20), além de brigadeiro (R$ 13), refrigerante e água (R$ 7 cada). A entrega rápida até o carro funciona de segunda a quinta, das 11h30 às 21 horas, e sexta, sábado e domingo, das 11h30 às 22 horas.

Drive thru da Família Madalosso. Foto: Nikolas Prado / divulgação.

Delivery próprio

O restaurante lançou também um aplicativo próprio com kits para 2, 4 ou 5 pessoas com clássicos Madalosso: asinha de frango, polenta frita, lasanha na manteiga, salada de escarola e nhoque de batata salsa. As entregas funcionam de terça a domingo, das 11h30 às 15 horas e das 19 às 22 horas.

De acordo com o restaurante, foi preciso criar um sistema próprio de entregas, já que os aplicativos já conhecidos de delivery não conseguiram atender o volume de encomendas. O aplicativo Família Madalosso já está disponível nas plataformas Android e iOS.

