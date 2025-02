Maçarico no último! Calor em Curitiba surpreende neste domingo. Até quando?

Dezesseis cidades do Paraná tiveram neste domingo (16) o dia mais quente do ano. Capanema, na região sudoeste, foi o município campeão no calor com 39,1°C. Curitiba chegou a 31,4ºC, não superando a quarta-feira (12), quando a capital bateu 31,9ºC.

Segundo o Simepar, Apucarana, Cambará, Campo Mourão, Cândido de Abreu, Cerro Azul, Cornélio Procópio, Jaguariaíva, Lapa, Loanda, Londrina, Maringá, Pinhão, Ponta Grossa, Santa Helena, Santo Antônio da Platina e Umuarama, foram as cidades que tiveram o dia mais quente de cada cidade em 2025.

Depois de Capanema, Santa Helena com 38,5ºC; Cerro Azul e Loanda com 38,1ºC ; Cidade Gaúcha com 36,8ºC e Guaraqueçaba com 36,6ºC, tiveram a maior temperatura do dia.

Calor em Curitiba até quando?

Um novo sistema frontal atuará na altura do Rio Grande do Sul e virá ao Paraná. Na segunda-feira (17), e entre a tarde e a noite, o avanço da frente fria pelo oceano Atlântico favorecerá o levantamento do ar quente e úmido, resultando em chuvas em todas as regiões do estado.

Há ainda possibilidade de fortes tempestades, especialmente nas faixas centro-sul, incluindo o litoral sul, e oeste do Paraná. Além disso, destacam-se os elevados valores de temperatura máxima, que podem ultrapassar os 35°C em grande parte do território paranaense.

Para a capital, tendência de calor ainda mais intenso. A máxima prevista pelo Simepar é de 31°C para a segunda-feira (17).