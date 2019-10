O livro que conta a história do pequeno Lorenzo, que tem quatro anos, “As aventuras de Lorenzo – O bebê de fibra”, será lançado nesta sexta-feira (25) à noite no Noicaron Adega Bistrô, em Curitiba. As vendas do livro ajudarão a família a custear o tratamento e a manter a UTI caseira do garoto, que necessita de aparelhagem e medicação especial para continuar vivo.

A Tribuna já havia adiantado sobre o lançamento do livro na semana passada. Nele, Letícia Fanini, mãe do Lorenzo, conta toda a trajetória da família nesta luta pela vida. Lorenzo nasceu com microcefalia, que lhe trouxe más-formações nos órgãos respiratórios e auditivos, nos rins e no coração.

Por ser infantil, Letícia dividiu a vida de Lorenzo em cinco temas: selva, praia, espaço, fundo do mar e montanha. Como os primeiros seis meses de vida de Lorenzo foram na UTI, essa parte da história, por exemplo, se passa no fundo do mar, onde a mãe faz analogias. “A UTI é o fundo do mar, a incubadora é o submarino, a enfermeira é o polvo. E assim vamos contando a luta do Lorenzo de forma suave”, explica a mãe.

O livro, que custa R$ 50, está em pré-venda pela internet, no site da Editora Atairu. Letícia pediu 30 dias de prazo para a entrega, pois sua expectativa é vender 100 livros rapidamente para, com o dinheiro levantado na pré-venda, conseguir imprimir a primeira edição. Mas, através de uma parceria, ela conseguiu adiantar a impressão de uma quantidade pequena de exemplares, que estarão à venda na noite de lançamento, na próxima sexta.

O Noicaron Adega Bistrô, onde ocorrerá o lançamento, fica na Rua Luís Barreto Murat, 636, no Bairro Alto, em Curitiba. O evento será das 19h às 22h e 40% das vendas dos livros serão revertidos aos cuidados de Lorenzo. Para quem não puder comparecer, o site da editora continua com a pré-venda em aberto.