Nesta quinta-feira (4), a direção da Livraria Cultura informou que vai fechar as portas da unidade da capital paranaense. O principal motivo, segundo a rede, foi a redução no movimento e o comportamento dos consumidores, que migraram para as compras on-line.

A Livraria Cultura chegou a Curitiba no segundo semestre de 2011 e impressionou com seu tamanho: a loja tinha cerca de 3,1 mil m², ocupava um grande espaço no Shopping Curitiba e abrigava até uma filial do Teatro Eva Herz.

Foto: Reprodução.

Ao longo dos anos, com o domínio das vendas on-line, pouco a pouco quem frequentava a livraria percebeu que o movimento foi caindo. Em 2020, a loja passou por uma reformulação que diminuiu praticamente pela metade o espaço. Era o começo do fim.

No dia 31 de janeiro, a Livraria Cultura fechou suas duas últimas livrarias em shopping em São Paulo e, junto disso, também veio o fechamento da unidade do Shopping Curitiba. A empresa sofre um processo de recuperação judicial desde outubro de 2018. Em entrevista ao PublishNews, Sergio Herz, dono da Cultura, disse que o fechamento das lojas está ligado diretamente ao comportamento dos clientes brasileiros, que migraram suas compras para o mundo virtual.

