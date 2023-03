Lista dos falecimentos desta sexta-feira em Curitiba e região

Adrian José Pires, 22 anos. Profissão: motorista. Filiação: Hamilton Pires e Célia do Rocio Rocha de Souza. Sepultamento ontem.

Andrew Gonçalves Martins, 7 dias. Filiação: Luana Rafaela Gonçalves Martins. Sepultamento ontem.

Ângela Manne, 56 anos. Profissão: corretor(a). Filiação: Jorge Manne e Theresa Christina Abage Manne. Sepultamento ontem.

Antônio Artur Alves, 84 anos. Profissão: empreiteiro(a). Filiação: Artur Antônio Alves e Isabel Alves. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Vaticano – Jade.

Bernardo de Gouveia Santa Barbara Neto, 81 anos. Filiação: Bernardo de Gouveia Santa Barbara Júnior e Maria da Conceição Santa Gouveia. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus CuritibaPR.

Dulcineia Ferreira Afonso, 61 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Ferreira Afonso e Ivone Terezinha Afonso. Sepultamento ontem.

Eloa Rodrigues Batista, 1 mes(es). Filiação: Ederson José Batista e Cristiane Regina Rodrigues Bispo. Sepultamento ontem.

Elvira Pereira Franco, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Tobias Santana da Cruz e Maria Barbosa da Cruz. Sepultamento hoje, Cemitério Santana / Tijucas do Sul, saindo da Capela de Tijucas do Sul.

Emidio Rocha Santos, 76 anos. Filiação: Donato Ferreira dos Santos e Antônia Caetano dos Santos. Sepultamento hoje, (Lapa(PR)) Cemitério Municipal da Lapa -PR, saindo de Municipal da Lapa.

Francisco Filus, 83 anos. Profissão: porteiro(a). Filiação: João Alberto Filus e Leopoldina Filus. Sepultamento ontem.

Geni Barros de Quadros, 57 anos. Profissão: do lar. Filiação: Pedro Barros dos Santos e Maria Leite dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Boqueirão Araucária (PR), saindo da Capela Cemitério Boqueirão Araucária (PR).

Hélio Kuceki, 77 anos. Filiação: Vadeco Kuceki e Maria Kuceki. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Vaticano – Turquesa.

Iracema Maria Almeida, 59 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcedino José de Freitas e Maria Gonçalves de Oliveira Freitas. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Três Córregos, saindo de Municipal Campo Largo.

Isaac de Paula, 68 anos. Profissão: cabeleireiro(a). Filiação: Antônio de Paula e Porcinia Correa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Jardim Cláudia (Pinhais).

Isabel Felipe Cordeiro, 79 anos. Filiação: Demétrio Felipe e Natália Felipe. Sepultamento ontem.

Jacyra Leal, 58 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Januario Leal e Elvia Bueno Leal. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Mmemorial de Luto//sala Manaca.

João Vergilio da Silva Júnior, 89 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: João Vergilio da Silva e Braulina Baselica da Silva. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

José Inocente Fernandes, 79 anos. Filiação: Jovino Rodrigues Fernandes e Emília Osinski Fernandes. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Tranqueira, saindo da Capela Vaticano – Esmeralda.

José Orlei Martins da Silva, 78 anos. Profissão: estofador. Filiação: Vergilio Martins da Silva e Hugolina Rodrigues Gonçalves. Sepultamento ontem.

Luceli Franco Slusarczuk Manchenho, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maria Slusarczuk e Jaci Franco Slusarczuk. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Luto Curitiba.

Luisa Gonçalves Meira, 1 dias. Filiação: Daniel Loppnow e Livia Marcelli Alves Gonçalves. Sepultamento hoje, (Piraquara) CemitérioMunicipal Bom Jesus dos Passos, saindo de Municipal de Piraquara.

Mafalda Cardenuto Krissak, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Cardenuto e Maria Hojedo. Sepultamento ontem.

Manoel Scares dos Santos, 65 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Pedro Soares dos Santos e Flora Pereira de Aguiar. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda -.

Marcelo Sobania, 56 anos. Profissão: despachante. Filiação: Daniel Francisco Sobania e Aide Maria Senegaglia Sobania. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Márcio Gabriel Oliveira Mathias, 45 anos. Profissão: servente. Filiação: Eloi Francisco Mathias e Maria Elvira de Oliveira. Sepultamento ontem.

Margareth Pacheco Franco, 71 anos. Filiação: Romualdo Dipp Franco e Marly Pacheco Franco. Sepultamento ontem.

Maria da Fe Sangi Saldanha, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alaide Sangi e Judite Marcelo de Freitas. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) CemitérioParque Metropolitano, saindo da Capela Cemitério Parque Metropolitano (Fazenda Rio Grande).

Maria do Rocio Wosne, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Wosne e Dalva Dias Wosne. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde CuritibaPR.

Maristela dalla Costa, 65 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Erlindo dalla Costa e Gema Ratti dalla Costa. Sepultamento ontem.

Nelci Aparecida Santos Dias, 76 anos. Profissão: do lar. Filiação: Augustinho Nunes da Silveira e Leonor Rediguel Nunes. Sepultamento ontem.

Nelson Ribeiro, 34 anos. Filiação: Mauro Ribeiro e Roseli Salvador Ribeiro. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério Jardim Independência, saindo da Capela Cemitério Jardim Independência (Araucária).

Otto Ewaldo Kirchner, 68 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Olegário Krichner e Isolda Sanimann Kirchner. Sepultamento hoje, (Curitiba) Comuna Evangélica Luterana, saindo da Capela Cemitério Luterano.

Pedro Frietbert Hamm, 64 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Hamm e Frieda Hamm. Sepultamento ontem.

Tokiko Akimoto, 87 anos. Filiação: Naohiko Oka e Masae Oka. Sepultamento ontem.

Veneranda de Medeiros Damas, 75 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Ernesto Vieira de Medeiros e Vergínia Vieira. Sepultamento ontem.