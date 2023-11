Adi Jeronimo Marques de Lima, 84 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Mário Marques de Lima e Ana Marques de Lima. Sepultamento ontem.

Adriane Emanuele Damaceno dos Santos, 3 mes(es). Filiação: Adriano Delisio Damaceno e Aline da Silva Santos Wold. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel.

Ailson Domingues Ferreira, 53 anos. Profissão: torneiro mecânico. Filiação: Bonifácio Domingues Ferreira e Maria Gastaldon Ferreira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Riozinho – Irati (PR), saindo da Capela Santa Rita – Irati /PR.

Aldair Wanderlei Petry, 71 anos. Profissão: economista. Filiação: Ibson Arlindo Petry e Vergínia Elmira Petry. Sepultamento ontem.

Alexander Pidluznyj, 77 anos. Profissão: grafico. Filiação: Borys Pidluznyj e Lídia Pidluznyj. Sepultamento ontem.

Alfredo Puppi Júnior, 90 anos. Profissão: motorista. Filiação: Luiz Puppi Sobrinho e Francisca Alves Puppi. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Altevir Antônio Lunardon, 85 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: José Lunardon e Joana Flor Lunardon. Sepultamento ontem.

Alvarinda Theresa Felipe, 88 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Antoniazzi e Colomba Zago Antoniazzi. Sepultamento hoje, Crematório Memorial da Vida (São José dos Pinhais), saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Amélia Stonoga Czachorowski, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Stonoga e Conegunda Stonoga. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Antônio Augusto Fialho, 76 anos. Profissão: jardineiro. Filiação: José Augusto Fialho e Olinda Cândida de Jesus. Sepultamento ontem.

Antônio Fernandes de Souza, 84 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Fernandes de Souza e Josefa Borges da Silva. Sepultamento ontem.

Arthur Richard Venâncio Furtado Gomes, 28 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Dedier Furtado Gomes e Eunice Venâncio. Sepultamento ontem.

Caio Filippin, 76 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Antônio Sebastião Fillipin e Alice Fillipin. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Denilso dos Santos, 46 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Arci Vieira dos Santos e Maria Emília Machinievicz. Sepultamento ontem.

Elias Opuchkewitch, 65 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Rafael Opuchkewitch e Maria Opuchkewitch. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Mortuária TurvoPR.

Elpsio Morgenstern, 60 anos. Profissão: motorista. Filiação: Plinio Morgenstern e Alcina Ciloca Morgenstern. Sepultamento ontem.

Enoel Antônio Dorneles, 79 anos. Profissão: frentista. Filiação: Romão Dorneles e Augusta Berg Dorneles. Sepultamento hoje, Crematório Perpétuo Socorro (Campo Largo(PR)), saindo da Capela Mortuária da Luz.

Eva Rodrigues dos Santos, 86 anos. Profissão: agricultor. Filiação: João Gonçalves dos Santos e Teodoria Rodrigues de Andrade. Sepultamento ontem.

Fabiola de Lima, 30 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Osvaldo Ferreira de Lima e Sirlei do Rocio de Lima. Sepultamento ontem.

Floriano Marciniuk, 74 anos. Filiação: Valdomiro Marciniuk e Vladislava Marciniuk. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mallet, saindo da Capela Municipal de Mallet.

Inês Pawelski Zene, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Valdemiro Paulo Pawelski e Anastácia Levandowski Pawelski. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Jaqueline Batista de Novaes, 32 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Wilson Batista de Novaes e Eluzi Teresinha Theulen. Sepultamento ontem.

Jean Carlo Nunes, 51 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Oswaldo Acir Nunes e Odete Nunes. Sepultamento ontem.

João Paulo Maximiano, 36 anos. Filiação: Celso Maximiano e Maria Aparecida Alves Maximiano. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério São Gabriel, saindo de São Gabriel.

João Pedro José dos Santos, 49 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Inácio José dos Santos e Maria Lourdes dos Santos. Sepultamento ontem.

João Rodrigues de Sousa, 71 anos. Profissão: agricultor. Filiação: José Domingo de Sousa e Maria Madalena Lima. Sepultamento domingo, 5 de novembro de 2023 às 11hh, no Cemitério Municipal de Milha Ceara, saindo da Capela Municipal de Milha Ceara.

José Leonor do Nascimento, 63 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Leonor Valentim do Nascinmento e Dilma Nunes Nascimento. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Mortuária da Luz.

José Se Sousa, 76 anos. Profissão: eletricista. Filiação: Deusdede Anastácio de Sousa e Delina Belmira de Sousa. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais, saindo da Capela Vaticano / Turquesa.

Jucelia Maria de Oliveira, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Meneguzzo e Ana Maria Meneguzzo. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Onix Curiitba.

Júlio Cassab de Lacerda, 44 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Paulo Costa de Lacerda e Maria Estela Cassab de Lacerda. Sepultamento ontem.

Júlio César Zeferino, 42 anos. Profissão: segurança. Filiação: Antônio Zeferino e Maria Santina do Nascimento Zeferino. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Igreja Evangélica Parolin CuritibaPR.

Juriny Gonçalves, 83 anos. Profissão: pescador. Filiação: Zeferino Gonçalves e Amélia de Souza Gonçalves. Sepultamento ontem.

Juvelino dos Santos Lima, 72 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: Sebastião Manoel de Lima e Rita Silva dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Lili Anne Rogalski, 86 anos. Filiação: Abram Rogalski e Agate Rogalski. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo de Primeira Igreja Evangélica Irmaos Menonitas – Boqueirão – Curitiba (PR).

Luiz Fernando Machado, 22 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alice Cenira Machado. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 03 Água Verde.

Luzia Maria da Silva, 89 anos. Profissão: do lar. Filiação: Antônio Farias e Maria Antônia de Jesus. Sepultamento ontem.

Luzinete Rocio de Lima, 64 anos. Profissão: do lar. Filiação: Silvério Modesto de Lima e Lourdes Braz dos Santos. Sepultamento ontem.

Maria Puresa de Assis Pereira, 95 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arthur Sebastião da Rocha e Diolinda Martha Lemos. Sepultamento ontem.

Mariana Viecelli Perin, 4 anos. Filiação: Laércio Perin Júnior e Francielli Viecelli della Betta. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Marilene da Cruz, 79 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Abílio Luiz dos Santos e Júlia Gonçalves dos Santos. Sepultamento ontem.

Marilu Dudar Pracz Fiuza, 41 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Dionizio Dudar e Ana Maria Liebl Dudar. Sepultamento ontem.

Marlene do Rocio Camargo Comiciano, 75 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adalberto Camargo e Teresinha da Silva Camargo. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Marta Rodrigues Gomes da Silva, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Rodrigues Gomes e Natália Dias Gomes. Sepultamento hoje, (Campo Largo) Cemitério Santo Expedito, saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal Água Verde.

Mirian Moreira Teixeira da Silva, 84 anos. Profissão: artesão(ã). Filiação: Livio Feifel Moreira e Alice Derviche Moreira. Sepultamento ontem.

Mohamad Amran Sadreddine Omari, 78 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Sadreddine Omari e Itidal Mestou. Sepultamento ontem.

Olivia dos Santos, 68 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Onofre Oliveira e Valéria Kubiak. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Jardim da Colina, saindo da Capela Bairro Novo Rua Gabriel Ribeiro 231- CuritibaPR.

Paulo Henrique Soares de Oliveira, 34 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: Luiz Fernando Santos de Oliveira e Marlene Soares. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 Municipal São Francisco de Paula.

Reginaldo Almeida de Sousa, 50 anos. Profissão: pintor(a). Filiação: Francisco Moreira de Sousa e Marciana Almeida de Sousa. Sepultamento hoje, Cemitério Santa Izabel – Icoaraci – Belém / Para, saindo da Capela de Icoaraci – Belém / Para.

Rosicler Pereira de Carvalho, 72 anos. Profissão: guia turístico. Filiação: Osmar de Castro Carvalho e Anita Ruiz Pereira. Sepultamento ontem.

Sara Caroline da Silva de Oliveira Fernandes, 24 anos. Profissão: do lar. Filiação: Nilso José Ramos de Oliveira e Ondina Moura da Silva de Oliveira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Sofia Carneiro de Oliveira, 1 mes(es). Filiação: Valdenir Alves Carneiro de Oliveira e Gisele Aparecida de Oliveira. Sepultamento ontem.

Terezinha Resnauer de Oliveira, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Resnauer e Daguia Resnauer. Sepultamento ontem.

Vera Maria Hilgenberg, 74 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Milton Hilgenberg e Dagmar Cyrte Hilgenberg. Sepultamento ontem.

Vittorio Emmanuelle Felisberto Carmello Meneghini, 92 anos. Profissão: contador(a). Filiação: Umberto Meneghini e Carmella Pangaro Meneghini. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 03 Municipal São Francisco de Paula.

Waldomiro Trevisan, 90 anos. Profissão: cobrador. Filiação: José Trevisan e Maria Rosa Trevisan. Sepultamento ontem.