Aderbal Boenos, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: João Boenos e Odete Boenos. Sepultamento ontem.

Ana Francisca de Sene Mendes, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Moisés Fermino de Sene e Francisca Lina de Sene. Sepultamento ontem.

Audisley Wendt Mendes, 43 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Luiz Mendes e Renilda Wendt Mendes. Sepultamento ontem.

Benedicto da Cruz, 88 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Marcelino da Cruz e Joaquina de Toledo. Sepultamento ontem.

Carlos Alberto Carvalho, 71 anos. Profissão: motorista. Filiação: Setembrino Carvalho e Marceonilha Pereira Carvalho. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Carlos Eduardo Rodrigues Messias de Moura, 14 anos. Profissão: estudante. Filiação: Eduardo Aparecido Dias de Moura e Mônica Rodrigues Messias. Sepultamento ontem.

Creuza Mariano, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Mariano e Maria Rosa Dias. Sepultamento ontem.

Emiliano Bom de Farias, 43 anos. Profissão: vidraceiro(a). Filiação: Reinaldo de Farias e Noeli Terezinha Bom. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Campo Comprido, saindo da Capela Cemitério Paroquial Campo Comprido.

Francisco Machado de Meira, 84 anos. Profissão: mestre obras. Filiação: João Machado de Meira e Marcolina Maria de Jesus de Meira. Sepultamento ontem.

Geralda Maria de Vasconcelos, 93 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: Geraldo Jacinto de Souza e Joane Maria da Conceição. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 2 Cemitério Municipal São Francisco de Paula CuritibaPR.

Inês de Agner, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: Conceição de Miranda. Sepultamento hoje, (Colombo) Cemitério Paroquial Nossa Senhora do Rosário, saindo da Capela Nossa Senhora do Rosário (Colombo).

Isaura Mesadri, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Vitório Rocha e Antônia Ferreira. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade.

Ismail de Oliveira, 55 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Fernando de Oliveira e Aristotelina Nunes de Oliveira. Sepultamento ontem.

Ivo Lopes da Costa, 72 anos. Profissão: motorista. Filiação: Manoel Rodrigues da Costa e Edulina Lopes da Costa. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula, Curitiba(PR).

Ivone Camargo de Almeida, 72 anos. Profissão: do lar. Filiação: Jorge Camargo e Maria Madalena Camargo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Jardim da Colina (Colombo).

Izanita dos Santos Lima, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Orlando dos Santos e Adélia Paulina dos Santos. Sepultamento ontem.

Jandira Alves dos Santos, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Agnello Alves dos Santos e Rosaria Rosa dos Santos. Sepultamento ontem.

Janete Aparecida de Oliveira, 70 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Maurício e Ana Maria Maurício. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Joana Sena Dias, 86 anos. Filiação: Agnelo Sena e Maria Ana Sena. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Jonas Correia da Silva, 77 anos. Filiação: José Vorreia da Silva e Alcina Francisca da Silva. Sepultamento hoje, (Araucária) Cemitério São Miguel, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

José Aparecido da Silva, 72 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: José Geraldo da Silva e Maria Ocalina de Azevedo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo de local a ser designado.

José Arnaldo Correa, 57 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Francisco Antônio Correa Netto e Antônia Moreira Correa. Sepultamento ontem.

José Moacir Nogueira, 72 anos. Profissão: professor(a). Filiação: José Bastos Nogueira e Orlinda Rocha Nogueira. Sepultamento hoje, Crematório Luto Curitiba (Fazenda Rio Grande), saindo da Capela Luto Curitiba.

Kaio William da Silva, 22 anos. Profissão: soldador. Filiação: Márcio da Silva e Daniela da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Leoni Maria Fontana, 84 anos. Profissão: do lar. Filiação: Brásílio Zonatto e Abegair Soares Vaz. Sepultamento ontem.

Loreci Mazuroski, 68 anos. Profissão: cobrador de ônibus. Filiação: Lindolfo Ferreira dos Santos e Amélia Hoy dos Santos. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Colônia Orleans, saindo da Capela Cemitério Paroquial do Orleans.

Lucas Zanelatto Braga, 13 anos. Profissão: estudante. Filiação: Ademair da Cruz Braga Júnior e Amanda Zappellini Zanelatto Braga. Sepultamento ontem.

Luiz Alberto Paviani, 71 anos. Profissão: representante comercial. Filiação: Raimundo Paviani e Esmerilda Ferrarini Paviani. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Flores da Cunha//rs, saindo da Capela São Miguel–Flores da Cunha //rs.

Luiz Sezar Schaitel, 68 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Luiz Schaitel e Durvalina Ribeiro Schaitel. Sepultamento ontem.

Manoelita Mazza, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alcindino Garcia dos Santos e Otília Garcia dos Santos. Sepultamento ontem.

Margaret Christine Mueller Meister, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Kurt Oscar Mueller e Patricia Izabel Gomm Mueller. Sepultamento ontem.

Maria Brandina Pinheiro, 91 anos. Filiação: Jacob Rossa e Maria da Luz Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Igreja Batista – Bigorrilho – Curitiba -PR.

Maria Ester Ribeiro, 78 anos. Filiação: Joaquim Ribeiro e Itelvina Cardoso Ribeiro. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 2 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Maria Madalena Messias, 90 anos. Profissão: servente. Filiação: Bento Manoel Messias e Maria Paula Messias. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Paz, saindo de Igreja Batista da Cachoeira.

Maria das Neves Marques da Silva Antônio, 52 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Manoel Marques da Silva e Josefa Brasiliana da Silva. Sepultamento ontem.

Maria do Carmo de Souza Neves, 94 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Grites e Modesta Grites. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 1 Cemitério Municipal Água Verde – Curitiba -PR.

Mozart Francisco Pereira, 83 anos. Profissão: funcionário público federal. Filiação: Francisco Ruiz Pereira e Regina Menite Pereira. Sepultamento ontem.

Nelson Gonzi Morgado, 84 anos. Profissão: advogado(a). Filiação: Celestino Gonzi Morgado e Fermina Tallignani Morgado. Sepultamento ontem.

Nestor Valdir Gaspar, 74 anos. Filiação: José Gaspar e Jorgina Ferreira Gaspar. Sepultamento hoje, (Fazenda Rio Grande) Cemitério Municipal Fazenda Rio Grande.

Ondina Crivellaro, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Olindo Pereira da Rocha e Ana Maria de Andrade. Sepultamento ontem.

Patricia Marinovic, 52 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: André Luiz Marinovic e Rita Zilda Marinovic. Sepultamento ontem.

Pedro de Souza Lorkievicz, 77 anos. Profissão: auxiliar de serviços gerais. Filiação: Estanislau Larkiewicz e Maria de Souza Lorkievicz. Sepultamento hoje, (Quitandinha) CemitérioMunicipal de Quitandinha (PR), saindo da Capela Mortuária Eixo Sul.

Roberto Sozzi de Lacerda, 81 anos. Filiação: Celso Pacheco de Lacerda e Iole Sozzi de Lacerda. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula (Curitiba), saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Rosana de Fátima Queiroz, 55 anos. Profissão: massagista. Filiação: Francisco de Assis Fernades de Queiroz e Maria de Lourdes de Queiroz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Ruben Prado de Oliveira, 81 anos. Profissão: vigilante. Filiação: Sebastião Prado de Oliveira e Lazara de Souza Prado. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Samuel Pedrozo de Camargo, 60 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Cornélio Pedrozo de Camargo e Maria Benedita de Camargo. Sepultamento ontem.

Theresinha Pereira, 86 anos. Profissão: vendedor(a). Filiação: Domingo Pereira e Antônia Pereira. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade (Curitiba).

Tosiaki Itonaga, 94 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Itonaga Hiroshi e Tosie Itonaga. Sepultamento ontem.

Valmor Neckel, 85 anos. Profissão: mecânico. Filiação: Pedro Neckel e Generosa Germano. Sepultamento ontem.

Vilson Aparecido Zulkievicz, 58 anos. Profissão: operador(a) máquinas. Filiação: Wenceslau Zulkievicz e Maria José Boamorte Zulkievicz. Sepultamento ontem.