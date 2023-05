Lista de falecimentos e sepultamentos de Curitiba nas últimas 24 horas

Ademir José Basso, 67 anos. Filiação: Ademir José Basso e Maria Schueda Basso. Sepultamento ontem.

Alcide Paolin, 88 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Pedro Paolin e Josefina Lugarini Paolin. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Felicidade, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Ana Maria Xavier, 67 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ribeiro de Ataide e Luzia Gomes de Jesus. Sepultamento ontem.

Anderson Paulo Marques Bello, 32 anos. Profissão: servente. Filiação: Eroni Marques Bello e Rosecleia Marques Bello. Sepultamento hoje, Cemitério Vicentino de Ponta Grossa, saindo da Capela São José / Ponta Grossa.

Delice Francelina de Mendonça, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Deolindo Pereira de Souza e Maria Francelina da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela São Gabriel (Colombo).

Dinaldo Lopes de Barros, 75 anos. Profissão: garçom. Filiação: José dos Santos Barros e Sebastiana Lopes Ventura. Sepultamento ontem.

Edileuza Neves de Franca, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Fortunata Maria de Lourdes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 02 – Capela Municipal do São Francisco de Paula.

Elvira Ecy Henke Teixeira Osório, 89 anos. Filiação: Edmundo Henke e Elvira Henke. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 02 Água Verde.

Ernani Antônio da Silva, 78 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Antônio da Silva e Maria Emiliana da Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Município de Origem.

Fátima Francisca de Melo, 54 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Pereira da Silva e Geralda Maria dos Santos Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial de Campo Comprido, saindo da Capela Paroquial Santa Felicidade.

Fernando Antônio de Paula Souza, 69 anos. Profissão: comissário(a) de bordo. Filiação: Aredio de Souza Júnior e Juvelina de Paula Souza. Sepultamento ontem.

Helder Cordeiro Ribas, 64 anos. Profissão: técnico informática. Filiação: Ivaldo Cordeiro Ribas e Ermelinda Gandolfi Ribas. Sepultamento ontem.

Ida Boiko Hupalo, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: João Boiko e Maria Boiko. Sepultamento hoje, (Curitiba) Paroquial Santa Cândida, saindo de Igreja São Nicolau.

Ivo Molinari Júnior, 67 anos. Profissão: publicitário(a). Filiação: Ivo Molinari e Neide Molinari. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 01 Municipal do Água Verde.

João Maria Moreira de Souza, 73 anos. Profissão: securitário(a). Filiação: João Moreira de Souza e Maria de Jesus Lopes de Souza. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 3 do Cem Municipal do Água Verde.

José Mário da Silva, 59 anos. Profissão: empresário(a). Filiação: Olavo Ribeiro da Silva e Maria Marques da Silva. Sepultamento ontem.

Keli Cristina Gomes dos Santos, 52 anos. Profissão: assistente administrativo. Filiação: José Alirio Gomes dos Santos e Odete Ferreira dos Santos. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Cemitério Memorial da Vida (S.j. Pinhais).

Lucas Lebit de Godoy, 24 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Borges de Godoy e Neusa Lebit. Sepultamento ontem.

Manoel Paulo de Souza, 89 anos. Filiação: Paulo José de Souza e Ana Rosa de Souza. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Marcelo dalla Stella, 53 anos. Profissão: contador(a). Filiação: José João dalla Stella e Alice Nazario dalla Stella. Sepultamento ontem.

Maria Aparecida da Silva de Freitas, 77 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: João Silvério da Silva e Luíza Angelica de Moraes. Sepultamento hoje, em local a definir, saindo de local a ser designado.

Maria Pereira da Silva, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Euflasino Pereira da Silva e Germir Araújo da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo da Capela Cemitério Pedro Fuss (São José dos Pinhais).

Maurício de Araújo Pinto, 33 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: Valter César Pinto e Maria de Jesus Araújo. Sepultamento ontem.

Odair Rodrigues de Lima, 91 anos. Profissão: atendente. Filiação: Nicolau Rodrigues de Lima e Maria de Oliveira Lima. Sepultamento ontem.

Odette Collodel Rocha, 86 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Collodel e Eliza Collodel. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque Iguaçu, saindo da Capela Cemitério Parque Iguaçu.

Pedrine Janete Miguel Stange, 74 anos. Profissão: do lar. Filiação: Frederico Miguel e Valéria Miguel. Sepultamento ontem.

Raimundo Ernesto Cela, 82 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Antônio Cela e Dasolina Negri Cela. Sepultamento ontem.

Rosa Esperanca Stecklein, 80 anos. Profissão: inspetor(a) educação. Filiação: Ernesto Luz e Ana Chalcoski Luz. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Pinhais.

Roseli de Fátima de Medeiros, 57 anos. Filiação: João Helmuth de Medeiros e Natália de Medeiros. Sepultamento hoje, (Curitiba) Parque São Pedro, saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 02 Boqueirão.

Rozalina Ribeiro Stepenoski, 73 anos. Profissão: funcionário público estadual. Filiação: Domingos Belizário Pinto e Maria Ribeiro Stepenoski. Sepultamento hoje, Pavalzinho – Campo Largo, saindo de Congregacao Cristao do Brasil.

Sérgio Carlos Nizer, 47 anos. Profissão: autônomo(a). Filiação: Antônio Carlos Nizer e Oraide Rodrigues. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Paroquial Santa Quitéria.

Sophia Damazio Lopes, 18 horas. Filiação: Carlos Lopes Barroso Júnior e Jacqueline Lemos Damazio. Sepultamento ontem.

Teresa Kuroki, 90 anos. Profissão: do lar. Filiação: Taimatu Kuroki e Hiroki Kuroki. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Boqueirão (Curitiba), saindo da Capela Municipal Boqueirão – Capela 01 Municipal do Boqueirão.

Tereza Ferreira, 81 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Ferreira e Benedita Lucas Ferreira. Sepultamento ontem.

Terezinha da Silva Gronovicz, 76 anos. Filiação: Evaristo Dias da Silva e Adailda Lima da Silva. Sepultamento hoje, (Curitiba) Jardim da Saudade-Curitiba, saindo da Capela Cemitério Jardim da Saudade-Curitiba.

Victor Gabriel da Conceição, 23 anos. Profissão: estudante. Filiação: Ronaldo da Conceição e Vandreia Ornelas da Conceição. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal da Cidade de Origem, saindo da Capela Municipal Américo Brasiliense.

Waleska Amiltes Casella Anzoategui, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Romeu Casella e Clarice Elias Casella. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal São Francisco de Paula – Capela 01 Municipal São Francisco de Paula.

Willian Rodrigues de Lima, 36 anos. Profissão: administrador(a). Filiação: João Rodrigues de Lima e Sônia Maria Rodrigues de Lima. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Rio Negro, saindo da Capela Henning / Rio Negro.

Wilson Luiz da Silva Filho, 73 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Wilson Luiz da Silva e Juvelina Alves da Silva. Sepultamento ontem.

Zelinda Terezinha de Melo, 68 anos. Profissão: comerciante. Filiação: Vergilio Custodio de Melo e Ide Ribas Melo. Sepultamento ontem.