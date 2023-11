Lista de falecimentos e sepultamentos de Curitiba e região nas últimas horas

Adilir Alves Martins, 32 anos. Profissão: carpinteiro. Filiação: João Alves Martins e Leandrina de Jesus Alves Martins. Sepultamento ontem.

Adir Aparecido dos Santos, 76 anos. Profissão: motorista. Filiação: Moacir dos Santos Vieira e Lourdes Carvalho Vieira. Sepultamento ontem.

Almir Ildefonso Carvalho Ramos, 85 anos. Profissão: inspetor técnico. Filiação: Izidoro Crvalho Ramos e Augusta Ironilda Carvalho Ramos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 2 Cemitério Municipal da Água Verde CuritibaPR.

Amauri Ferraz Gaspar, 75 anos. Profissão: motorista. Filiação: Leopoldo Pedro Gaspar e Zulmira Ferraz Gaspar. Sepultamento ontem.

Ana Belido Segovia, 74 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Francisco Belido e Maria Benedita Ferreira. Sepultamento hoje, Crematório Vaticano (Almirante Tamandaré(PR)), saindo da Capela Vaticano / Onix.

Ana Carolina Vieira, 37 anos. Profissão: do lar. Filiação: Lidio José Vieira e Odete Andrade Vieira. Sepultamento ontem.

Antônio Santana de Almeida Sobrinho, 48 anos. Profissão: metalúrgico. Filiação: Rosa Santana de Almeida. Sepultamento hoje, Rio Vermelho, saindo da Capela Comunitária Alto Boqueirão (Jardim. Paranaense).

Aureo Lourenço da Rosa, 90 anos. Profissão: construtor civil. Filiação: Júlio Lourenço da Rosa e Laura Guedes de Ramos. Sepultamento ontem.

Catarina Jesus de Melo, 80 anos. Profissão: cozinheiro(a). Filiação: Domingos Antônio de Melo e Maria Cândida de Melo. Sepultamento ontem.

Célia Padilha Tarczewski, 80 anos. Profissão: do lar. Filiação: Alfredo Gonçalves Padilha e Leandrina Maria Padilha. Sepultamento ontem.

Delfina Valentina Alves, 83 anos. Profissão: doméstica. Filiação: Leontino Moraes e Luíza Rodrigues Moraes. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pedro Fuss, saindo de Igreja Petencostal Unidos do Brasil//xaxim.

Dolores Aparecida Alves, 65 anos. Profissão: do lar. Filiação: Octavino Rodrigues Vieira e Jorgelina Gonçalves Vieira. Sepultamento ontem.

Douglas de Góes Sá, 53 anos. Profissão: marceneiro. Filiação: Eneias Vilela de Sá e Luzia de Góes de Sá. Sepultamento ontem.

Elias Manoel da Silva, 54 anos. Profissão: autônomo. Filiação: José Manoel da Silva e Maria José dos Santos da Silva. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Cemitério São Roque (Piraquara).

Elomar Matos Charton, 57 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Elmilton Charton e Maria Matos Charton. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 1 Cemitério Municipal Santa Cândida – Curitiba -PR.

Elvira Doraci Cordeiro, 79 anos. Profissão: do lar. Filiação: Waldomiro Ferreira e Geni Fernandes Ramos. Sepultamento hoje, (Balsa Nova) Cemitério Municipal de Balsa Nova, saindo da Capela Cemitério do Bugre (Balsa Nova).

Eniceia de Fátima Dotto Schwartz, 62 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Estefano Gregório Dotto e Enis Aneres Viana Dotto. Sepultamento ontem.

Ernani Lopes Pinto, 93 anos. Profissão: militar. Filiação: José Pinto de Carvalho e Maria Augusta de Carvalho. Sepultamento ontem.

Eunice Costa Pereira da Silva, 83 anos. Profissão: do lar. Filiação: Adalberto Mendes Pereira e Ana Costa Pereira. Sepultamento hoje, (Campo Magro) Cemitério Paroquial Santo Antônio, saindo de Pq Santo Antônio.

Everaldo Pedro da Silva, 52 anos. Profissão: motorista. Filiação: Carlos Pedro da Silva e Maria Pereira da Silva. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo de Igreja em São José dos Pinhais.

Florisa Ribeiro Lucas, 102 anos. Profissão: do lar. Filiação: Osoria Ribeiro Pinto. Sepultamento hoje, (Rio Branco do Sul) Cem. de Rio Branco do Sul (PR), saindo de Igreja Católica no Bairro Cachoeira – Curitiba -PR.

Francisca Soares Apolinário, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Felipe Francisco Soares e Eduarda Cardoso Lima. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo de Assembléia de Deus na Rua Lourenço Volp Nº 529 – Bariio Santa Cândida em Curitiba.

Gilberto Aparecido Silva, 66 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Manoel Fernandes Silva e Teresa dos Santos Silva. Sepultamento ontem.

Gilberto Lelis, 67 anos. Filiação: Jair de Almeida Lelis e Eunice dos Santos Lelis. Sepultamento hoje, Cemitério Diamante Mandirituba, saindo da Capela Paroquia Santo Antônio.

Hannelore Biesenkamp Gasparin, 87 anos. Profissão: do lar. Filiação: Karoline Anna Hutten Biesenkamp. Sepultamento ontem.

Ingridy Wine Cunha Pinheiro, 33 anos. Profissão: do lar. Filiação: Edson Geraldino Pinheiro e Liliamara de Camargo Cunha. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Água Verde (Curitiba), saindo da Capela Municipal Água Verde – Capela 04 do Água Verde.

Iolanda Moro Baggio, 100 anos. Profissão: do lar. Filiação: Francisco Moro e Ernestina Borsato Moro. Sepultamento ontem.

Ivete Santos Justino, 78 anos. Profissão: do lar. Filiação: Werneck Fogaça da Silva e Santina dos Santos Silva. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal Santa Cândida – 02 Santa Cândida.

José Arlindo de Accacio Filho, 80 anos. Profissão: motorista. Filiação: José Arlindo de Accacio e Cândida Rezende da Costa. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

José Edson Franco de Oliveira, 55 anos. Profissão: pedreiro. Filiação: João Franco de Oliveira e Eva Puresa de Oliveira. Sepultamento ontem.

José Madalena, 75 anos. Profissão: funcionário público municipal. Filiação: Brasilino Madalena e Isabel de Fagundes. Sepultamento ontem.

Josepha Clasia Franca, 93 anos. Filiação: Valentim Franca e Adelaide Bueno de Siqueira. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Major Vieira, saindo da Capela Luto Curitiba.

Júlia Alves de Lima e Paula, 19 anos. Profissão: auxiliar administrativo. Filiação: Antônio Procópio de Paula e Neide Abralves de Lima. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Leide Parolin Marinoni, 92 anos. Profissão: médico(a). Filiação: Italo Carlos Marinoni e Elvira Parolin Marinoni. Sepultamento ontem.

Leocadia Novakoski Correa Branco, 68 anos. Profissão: do lar. Filiação: Paulo Novakoski e Genovefa Novakoski. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Paroquial Umbará, saindo da Capela Cemitério Paroquial Umbará.

Lucas Henrique Moreira Carvalho, 29 anos. Profissão: desembargador. Filiação: Dirceu Nunes Carvalho e Débora Moreira de Freitas. Sepultamento segunda-feira, 13 de novembro de 2023 às 9hh, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais.

Lucas Mateus Coblinski da Silva, 25 anos. Profissão: motoboy. Filiação: Jacir Gomes da Silva e Rosicleia Coblinski. Sepultamento ontem.

Márcio Alves, 54 anos. Profissão: técnico enfermagem. Filiação: Jerson Alves e Clara Antoninha Alves. Sepultamento hoje, (Al.tamandaré) Cemitério Vaticano, saindo da Capela Esmeralda.

Maria Angelina da Silva, 75 anos. Profissão: camareira. Filiação: Francisco da Silva e Maria de Jesus de Melo. Sepultamento hoje, (Curitiba) Vertical, saindo da Capela Cemitério Vertical.

Maria Elisa Carvalho do Espírito Santo, 3 dias. Filiação: Rodrigo Pereira do Espírito Santo e Francielle Motta de Carvalho. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida (Curitiba), saindo da Capela Municipal de Quatro Barras.

Maria Inês Santos, 71 anos. Profissão: do lar. Filiação: Atilio Ferreira Kutsk e Anilda Kutsk. Sepultamento ontem.

Maria Salete Agustinho, 65 anos. Profissão: técnico administrativo. Filiação: Lufre Agustinho e Floriana Dobix. Sepultamento ontem.

Mateus Luiz Tokarski, 67 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Vicente Tokarski e Luzia Helena Tokarski. Sepultamento ontem.

Mauro Blumenthal Silka, 70 anos. Profissão: jornalista. Filiação: Adahyr Busnardo Silka e Ruth Blumenthal Silka. Sepultamento ontem.

Nelci Rodrigues Pinheiro de Souza, 57 anos. Profissão: diarista. Filiação: Antônio Trindade Pinheiro e Maria Rodrigues Pinheiro. Sepultamento ontem.

Odete Zelaski, 67 anos. Filiação: Miguel Zelaski e Flora Zelaski. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba), saindo da Capela Cemitério Vertical.

Orminda Lemos das Chagas, 93 anos. Profissão: costureiro(a). Filiação: José Ferreira Lemos e Benedita Ferreira Pinto. Sepultamento hoje, (Curitiba) Cemitério Jardim da Saudade – Curitiba, saindo da Capela Vaticano / Esmeralda.

Paulo Bernardo Sobral, 82 anos. Profissão: relojoeiro. Filiação: Francisco Bernardo Sobral e Maria Adelaide Sobral. Sepultamento hoje, (Pinhais) Crematório Jardim da Saudade, saindo da Capela Municipal Santa Cândida – Capela 01 do Santa Cândida.

Paulo Sérgio Albunio, 46 anos. Profissão: soldador. Filiação: Nelson Ângelo Albunio e Aparecido Gonçalves Albunio. Sepultamento ontem.

Renato Mildemberger, 70 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Henrique Graff Mildemberger e Cecília Mildemberger. Sepultamento ontem.

Rodrigo Rodrigues da Silva, 37 anos. Profissão: operador(a). Filiação: Amauri Rodrigues da Silva e Leopoldina Alerico da Silva. Sepultamento ontem.

Rodrigo da Silva Prestes, 26 anos. Profissão: autônomo. Filiação: Antônio da Silva Prestes e Vilma Farias dos Santos. Sepultamento hoje, Cemitério Municipal de Colombo, saindo da Capela Cemitério Municipal de Colombo.

Rosângela Adriana Gonçalves, 45 anos. Profissão: auxiliar cozinha. Filiação: Francisco Ferreeira Gonçalves e Neuza Maria Vieira Gonçalves. Sepultamento ontem.

Rubens de Lima, 57 anos. Profissão: auxiliar. Filiação: Calixto de Lima Filho e Floriana Karuast. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Memorial da Vida, saindo da Capela Municipal Boqueirão – 010 Boqueirão.

Santa Teixeira dos Santos, 77 anos. Profissão: camareira. Filiação: Aurora de Lima Teixeira. Sepultamento hoje, (Piraquara) Cemitério Municipal Bom Jesus dos Passos, saindo da Capela Luto Curitiba.

Sebastiana de Lima Arantes, 85 anos. Profissão: do lar. Filiação: Sebastião Gonçalves de Lima e Natália Nichaki de Lima. Sepultamento segunda-feira, 13 de novembro de 2023 às 9hh, (Pinhais) Complexo Cerimonial de Pinhais, saindo da Capela Unilutus Curitiba.

Terezinha Ribeiro Machado, 51 anos. Profissão: zelador(a). Filiação: Valdomiro Ribeiro e Vitalina Maria de Jesus Ribeiro. Sepultamento hoje, (São José dos Pinhais) Cemitério Pq Sr do Bonfim, saindo da Capela Estrada Velha do Barigui.

Terezinha da Silva Vieira, 75 anos. Profissão: agricultor. Filiação: Amazonas Gonçalves da Silva e Júlia Ana da Silva. Sepultamento ontem.

Verônica Jarentchuk Koczicki, 79 anos. Filiação: Catharina Jarentchuck. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal, saindo da Capela Santa Barbara.

Zenilda Leske Cardoso, 82 anos. Profissão: do lar. Filiação: Arnoldo Leske e Herta Leske. Sepultamento hoje, (Pinhais) Cemitério Jardim da Saudade/pinhais.