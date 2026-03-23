Liceu de Ofícios prepara semana de oportunidades em Curitiba

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O Liceu de Ofícios Criativos de Curitiba preparou uma semana repleta de oportunidades para artesãos e profissionais da economia criativa. Com foco na geração de renda e aprimoramento técnico, a programação mescla aulas presenciais e conteúdo online, abordando desde a produção temática até estratégias de precificação e participação em feiras.

A agenda começa nesta segunda-feira (23/03) com uma oficina de modelagem em biscuit, ministrada pela artesã Maristela Antoniacomi. Os participantes aprenderão a criar um pote decorado com coelhinha, pensando já nas vendas de Páscoa. Mais que um exercício criativo, a atividade visa a produção de um item comercializável, aproveitando o potencial das datas sazonais para impulsionar as vendas.

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No dia seguinte, terça-feira, 24 de março, o foco muda para um dos maiores desafios do setor: a precificação. A live “Papo de Artesão” reunirá Adriana Metzger e Mônica Mota para discutir valor, posicionamento e percepção de mercado. O objetivo é ajudar os artesãos a evitar a subprecificação, um problema comum que afeta a margem de lucro e o crescimento do negócio.

Para quem busca expandir os pontos de venda, o workshop do dia 25 de março é imperdível. André Cumin detalhará o processo de inscrição nas feiras de artesanato de Curitiba, abordando desde o cadastro na plataforma Curitiba Criativa até os critérios de seleção e organização documental.

Fechando a semana, no dia 26, Vivian Dalpiaz conduzirá uma oficina de arte sustentável, ensinando a criar uma minicasa artesanal com materiais recicláveis. A proposta é transformar o discurso ambiental em produto vendável, agregando valor estético e percebido às peças.

As vagas são limitadas e destinadas principalmente a artesãos com Carteira Nacional do Artesão. Profissionais da economia criativa e artesãos em processo de obtenção da carteira também podem participar, mediante autorização prévia da coordenação do Liceu.

Para se inscrever ou obter mais informações, acesse o link https://linktr.ee/liceudeoficios. As aulas acontecem na Rua Mateus Leme, 22, no bairro São Francisco, das 14h às 17h.