Letreiros dos McDonald’s de Curitiba vão se apagar sábado

No próximo sábado (22), a rede McDonald’s vai aderir à Hora do Planeta, uma campanha global de conscientização ambiental. Por 60 minutos, as fachadas e letreiros dos estabelecimentos ficarão no escuro, em um gesto simbólico que já se tornou tradição.

Essa iniciativa é promovida pelo World Wide Fund for Nature (WWF) e tem como objetivo chamar a atenção para as mudanças climáticas e estimular ações em prol do meio ambiente. A Arcos Dorados, responsável pela operação do McDonald’s em 20 países da América Latina e Caribe, incluindo o Brasil, está à frente dessa ação na região.

Marie Tarrisse, Gerente Sênior de Impacto Social e Desenvolvimento Sustentável da Arcos Dorados Brasil, explica a importância do evento. “Queremos inspirar e sensibilizar nossos clientes sobre a relevância das questões trazidas pela Hora do Planeta. Como uma marca icônica e com presença em diversos países, temos a oportunidade e a responsabilidade de amplificar essa mensagem”.

Essa ação do McDonald’s em Curitiba faz parte de um movimento global da marca. Com mais de 2.400 restaurantes espalhados pela América Latina e Caribe, a Arcos Dorados emprega mais de 100.000 funcionários.