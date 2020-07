O boletim deste sábado (25) com números de infecções por coronavírus registra mais 16 óbitos e 364 novos casos da doença em Curitiba. De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a capital paranaense se aproxima da bandeira vermelha, com taxa de letalidade da doença em 2,7%. Para alterar a bandeira, é preciso que o valor chegue a 3%.

Entre os 16 novos óbitos, que contabiliza o total de 460 na cidade, 9 eram mulheres e 7 homens. As vítimas, que tinham idades entre 28 e 94 anos, faleceram entre os dias 16 e 22 de julho. Todos eles tiveram atendimento médico, porém duas das vítimas não chegaram a ser internadas.

Mais 364 novos casos de covid-19 foram somados neste sábado, totalizando 16.788 pacientes infectados com a doença. Desse total, 8.533 se recuperaram e foram liberados do isolamento e outros 7.795 ainda seguem com a doença em fase ativa e podem transmitir o vírus para outras pessoas.

Internamentos

Segundo o boletim, 664 pessoas estão internadas em hospitais públicos e privados de Curitiba, sendo 270 em leitos de UTI. Outros 549 pacientes seguem com suspeita de covid-19 e aguardam resultado dos exames.

Em Curitiba, a taxa de ocupação de leitos de UTI do SUS exclusivos para coronavírus é de 94% neste sábado. Todos os pacientes, tanto confirmados como o que apresentam suspeita para a infecção, estão em leitos exclusivos de covid-19.