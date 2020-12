O ano de 2020 foi completamente diferente do que a grande maioria das pessoas esperava. Em janeiro, curitibanos e paranaenses mal esperavam o que estava por vir neste ano tão difícil. A Tribuna reuniu as principais matérias no primeiro mês do ano. Veja o que chamou a atenção dos curitibanos na retrospectiva de janeiro!

Retrospectiva janeiro 2020

Foto: Hedeson Alves/Tribuna do Paraná.

O ano começou com uma descoberta no mínimo inusitada da Tribuna: Um ‘cemitério’ de bicicletas amarelas que tomava conta de um terreno no bairro Rebouças. O cemitério despertava a curiosidade de quem passava pela Avenida Marechal Floriano Peixoto, no trecho entre as ruas Almirante Gonçalves e Brasílio Itiberê. no local estava um depósito a céu aberto com uma enorme quantidade de bicicletas da Yellow Bike, aplicativo de aluguel que operou na capital paranaense.

A onda dos carros elétricos também rendeu e atiçou a curiosidade de curitibanos, ainda mais depois que uma empresa de tecnologia de Curitiba chamada eiON começou a fabricar veículos elétricos em série, um nicho em crescimento no Brasil. O primeiro lote do buggy batizado de Buggy Power já tinha comprador definido, mas novas unidades deverão estar disponíveis aos interessados por volta da virada do semestre.

Além das curiosidades, outro assunto chamou atenção dos leitores de Curitiba e que afeta diretamente toda a sociedade. Imagine a situação: você está indo para o seu trabalho e o veículo em que está sofre uma colisão ao longo do percurso. Antes, esse acidente no trajeto era considerado acidente de trabalho, o que significa que você poderia seguir os protocolos padrão para afastamento e recebimento de auxílio-doença. Mas em janeiro isso mudou, quando entrou em vigência a Medida Provisória (MP) 905, que criou o programa Verde Amarelo.

Quem nunca sonhou com a bolada da Mega da Virada? Em janeiro de 2020 um dos assuntos mais comentados foi o resultado do sorteio mais esperado do ano por aqueles que apostam em uma fezinha. O sorteio da Mega da Virada 2019 teve o valor de R$ 304,2 milhões e quatro apostas acertaram as seis dezenas, o que rendeu R$ 76 milhões pra cada. Os vencedores eram de Juscimeira (MT), Criciúma (SC) e dois de São Paulo (SP). Lembrando que as apostas para a Mega da Virada de 2020 podem ser feitas em qualquer unidade lotérica do Brasil, além do Internet Banking da Caixa e site Loterias Online. Neste ano o prêmio é de pelo menos R$ 300 milhões!