Leilão tem drones, lentes e câmeras com lances a partir de R$ 1

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O leilão beneficente Vale a Pena Ajudar 2025, realizado pela tradicional Loja e Locadora dos Marios em parceria com a Vale a Pena Hub, acontece no dia 3 de dezembro, às 11h, ao vivo, pelo YouTube. O objetivo é arrecadar fundos para duas instituições que atuam no amparo de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade: Acridas e ECD (Associação Encontro com Deus).

O audiovisual brasileiro expande sua presença criativa e tecnológica e uma iniciativa paranaense mostra que essa força também pode ser instrumento direto de transformação social.

O projeto surgiu em 2020, durante os lockdowns da pandemia de COVID-19. Testemunhando o agravamento das desigualdades sociais, os irmãos gêmeos Marios decidiram leiloar equipamentos que já não estavam em uso, inspirados pelo movimento de solidariedade das lives que mobilizaram o mundo naquele período.

Natal de Curitiba começa nesta segunda: veja o que fazer na primeira semana

O que começou como um gesto emergencial de apoio se transformou, ao longo dos anos, em um evento beneficente estruturado, que cresce em alcance, em impacto e em propósito. Hoje, o Leilão Vale a Pena Ajudar é parte do calendário anual das iniciativas sociais da Os Marios, sempre com o compromisso de beneficiar instituições sérias que trabalham diretamente com crianças em vulnerabilidade social.

Metas e impacto social

A cada edição, o leilão estabelece metas ambiciosas, sempre com o objetivo de ampliar o número de instituições apoiadas. Para 2025, o objetivo é garantir um “presente de Natal” para cada instituição beneficiada, estimado entre R$ 10 mil e R$ 15 mil, além de reforçar o compromisso de continuar expandindo o impacto da ação nos próximos anos.

“Sabemos que o audiovisual tem um poder transformador, não apenas pela imagem, mas pela capacidade de mobilizar pessoas. Cada lance dado durante o leilão se converte diretamente em amparo real a crianças que precisam de oportunidades e proteção”, afirma a organização.

Entre os lotes do leilão estão disponíveis diversos equipamentos audiovisuais, incluindo drones, as câmeras Canon RP, Sony A6600, Lumix G100D e a lente Sigma 150-600 para Sony. Além desses itens, o leilão também oferece lotes de cartões SD, tripés, câmeras Canon, maleta de baterias e muito mais. Todos os itens terão lance inicial de R$1,00.

Lances simbólicos, procedência garantida

Os itens leiloados pertencem ao acervo da Loja dos Marios, considerada a maior locadora e varejista de equipamentos audiovisuais do Sul do Brasil. Os equipamentos ofertados — câmeras, lentes, kits, acessórios e itens de iluminação — estão em perfeito estado de funcionamento.

O único motivo para irem ao leilão é terem sido substituídos por versões mais recentes. Todos os produtos têm procedência garantida, reforçando a transparência e a seriedade da iniciativa. Os lances são a partir de R$ 1.

O crescimento da ação demonstra que existe, no ecossistema audiovisual, uma comunidade capaz de mobilizar boas práticas, consumo responsável e solidariedade. A edição de 2024 consolidou o potencial do evento:

R$ 22 mil arrecadados e doados para as instituições sociais

2.600 visualizações na live oficial

22 mil visualizações no vídeo de resultados no Instagram

Equipamentos de alto interesse do setor entre os itens leiloados, como a Sony FX30, Lente Canon EF 50mm 1.4, itens Fujifilm, broches DJI e bolsas Manfrotto

Vale a Pena Hub

Parceira no leilão beneficente, a Vale a Pena Hub nasceu em 2025 com a missão de conectar grandes marcas do audiovisual com pessoas reais, democratizando o acesso ao conhecimento e ampliando a experiência do público com novas tecnologias. A empresa também idealiza o Experimenta!, série de eventos práticos com equipamentos e soluções de grandes marcas. Em 2025, foram realizados o Experimenta! Panasonic | Lumix e o Experimenta! Sony. E já está confirmado para janeiro de 2026 o Experimenta! Canon.

Como participar do leilão

O Leilão Beneficente Vale a Pena Ajudar acontece no dia 3 de dezembro, às 11 horas, pelo canal da Vale a Pena Hub no YouTube. Transmissão: https://youtube.com/live/3TXa1OVLEQM?feature=share

Para dar lances durante a live, é necessário preencher o formulário de participação: https://forms.gle/6zKXFE6j9jmxAL8d6

(Disponível também no Instagram: @valeapenahub e @marioslojaloc)

Sobre as instituições beneficiadas

Acridas – Organização que há 4 décadas é referência no acolhimento, proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes em vulnerabilidade social, oferecendo cuidados, apoio psicológico e oportunidades de reintegração familiar e comunitária.

ECD – A Associação Beneficente Encontro com Deus é voltada para o acolhimento e atendimento humanizado e integral de famílias em risco social, especialmente mulheres que sofreram violência e seus filhos.