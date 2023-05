Um leilão on-line de 72 veículos em condições de circulação ocorre nesta sexta-feira (5), organizado pela Superintendência de Trânsito (Setran) de Curitiba. Serão leiloados automóveis e motocicletas apreendidos ou removidos nas fiscalizações da Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito. O lance inicial é de R$ 700.

Além dos carros e motocicletas em condições de circulação, serão leiloados 20 veículos em estado de sucata aproveitável, 43 em condição de sucata aproveitável, mas com motor inservível, e 30 sucatas inservíveis. Podem participar pessoas físicas e empresas (pessoas jurídicas).

Onde visitar

Os interessados podem conferir os veículos nesta quinta-feira (4), no pátio da Setran (Rua Alberto Klemtz, 310, Portão). O agendamento deve ser feito através do telefone (11) 3777-8088, que atende das 9h às 12h e das 14h às 17h.

O leilão

Os lances são feitos na modalidade eletrônica, a partir do preço mínimo estabelecido para cada modelo. Considera-se vencedor quem oferecer o maior valor.

O leilão é a última etapa do serviço de remoção de veículos que foram apreendidos ou removidos em fiscalizações de trânsito pela cidade. Veículos removidos da via pública por apresentar irregularidades podem ir a leilão caso não sejam retirados do pátio da Setran pelo proprietário no período de 60 dias. O prazo é definido pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Serviço : leilão on-line da Setran

Automóvel e motocicleta – circulação

Data e horário: sexta-feira (5/5), às 9h

Site: www.vipleiloes.com.br

Automóvel e motocicleta – sucata aproveitável

Data e horário: sexta-feira (5/5), às 11h

Site: www.vipleiloes.com.br

Automóvel e motocicleta – sucata aproveitável com motor inservível

Data e horário: sexta-feira (5/5), às 13h

Local: www.vipleiloes.com.br

Motocicleta, Automóvel e Camionete – Sucata inservível

Data e horário: sexta-feira (5/5), às 15h

Local: www.vipleiloes.com.br

Visitação dos modelos (com agendamento): 4 de maio, das 9h30 às 11h30 e 13h30 às 16h, no pátio da Setran (Rua Alberto Klemtz, 310, Portão).

Agendamento prévio pelo telefone (11) 3777-8088, nos horários das 9h às 12h e das 14h às 17h .

CLIQUE AQUI para participar do leilão

