Leilão do Festval oferece equipamentos a partir de R$ 200

Você tem um pequeno negócio ou está pensando em começar um? Então anota aí essa dica que pode fazer toda diferença para o seu bolso! No dia 3 de março, a rede de mercados Festval vai realizar um leilão imperdível com equipamentos comerciais em excelente estado de conservação.

A organização é da Topo Leilões, uma das principais casas de arremate do país. Os lances iniciais começam em apenas R$ 200.

Para quem está montando um comércio, essa é a chance de economizar aquela grana que sempre faz falta no início. Entre os itens disponíveis estão verdadeiras preciosidades: caixas de self-service a partir de R$ 1.000, ar-condicionados, ventiladores, climatizadores, embaladeiras, máquinas seladoras, peças em ferro e inox… tudo o que você precisa para equipar seu negócio com qualidade.

“Este leilão é uma oportunidade estratégica para equipar ou modernizar seu negócio com excelente custo-benefício”, conta a leiloeira Fernanda Toporoski, da Topo Leilões.

Os equipamentos estarão disponíveis para visitação no dia 2 de março, das 9h ao meio dia. Mas atenção: é preciso agendar com 48 horas de antecedência pelo WhatsApp (41) 3599-0110 com a própria Fernanda.

Se você está procurando uma forma de equipar seu negócio sem estourar o orçamento, essa é a hora! Equipamentos que fizeram parte de lojas reconhecidas como referência em qualidade e estrutura podem ser seus por um preço super acessível.

Para conferir todos os detalhes e já se preparar para dar seus lances, acesse o site https://topoleiloes.com.br/