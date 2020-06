Um leilão virtual de vinhos vai arrecadar dinheiro para a finalização da construção do Hospital Erastinho em Curitiba, a primeira unidade de saúde para tratamento de câncer infantil no Paraná. O Erastinho é ligado ao Hospital Erasto Gaertner, referência no estado em tratamento de câncer. O hospital está na fase final de construção para ser inaugurado em julho e até 30 de junho você também pode ajudar doando dinheiro no site do Erasto Gaertner.

Serão 180 garrafas de vinhos selecionados da adega do empresário Júnior Durski, proprietário da rede de restaurante Madero. A adega foi apontada como a melhor do Brasil pelo Guia 4 Rodas com 2.500 rótulos de 100 safras diferentes de 26 países.

Para participar, o interessado deve enviar um e-mail para leilaoerastinho@restaurantemadero.com.br. Na sequência, o interessado será adicionado em um grupo de WhatsApp.

O leilão, batizada de “Juntos pelo Erastinho”, o também vai arrematar um lote inteiro de itens de coleção do Madero Sports Bar, três jantares no Restaurante Durski com menu especial para 25 pessoas com direito a vinhos diversos e Champagne. O Madero também está doando 10 mil cupons de R$ 15 do Jeronimo Burger para o hospital vender e arrecadar mais R$ 150 mil.

Obra pra julho

A previsão é de que o Erastinho seja concluído já em julho. A unidade oncológica infantil terá 4,8 mil metros quadrados, com 39 leitos de internação privativos e semi-privativos, consultórios e espaço recreativo com brinquedoteca e infraestrutura tecnológica de referência oncológica para crianças e adolescentes.

Ao todo, o Hospital Erastinho custou R$ 24 milhões. Metade deste valor é investimento do governo estadual. Os outros R$ 12 milhões coube à instituição arrecadar. Agora, a obra está na reta final, de mobiliar a unidade, com custo de R$ 6 milhões. Você também pode ajudar doando dinheiro até 30 de junho no site do Hospital Erasto Gaertner.

