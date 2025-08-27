Leilão de veículos apreendidos no PR tem BMW a partir de R$ 15 mil

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) promoverá um leilão com 148 veículos apreendidos pela Polícia Militar na próxima terça-feira (02), em Curitiba. Entre os modelos, está uma motocicleta Harley Davidson, com lance inicial de R$ 13,6 mil, e uma BMW com lance inicial de R$ 15,8 mil.

Os interessados em participar devem consultar o edital e enviar os documentos solicitados para o e-mail leilao@detran.pr.gov.br, até sexta-feira (29). De acordo com o Detran, o leilão ocorrerá a partir das 9h, no auditório do Sest/Senat, no bairro Boqueirão.

O valor entre um lance e outro será de R$ 200. Após o arremate, os pagamentos deverão ser feitos à vista no prazo de três dias úteis.

Os interessados podem visitar os veículos que serão leiloados até sexta, das 8h às 14h. Para acessar os pátios, é necessário apresentar documento de identidade e retirar autorização em qualquer um dos seguintes endereços: Avenida Victor Ferreira do Amaral, em Curitiba, e Avenida Dom Pedro II, nº 603, em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC).

De acordo com o Detran, todos os veículos foram recolhidos pela PM, mas não foram retirados pelos proprietários dentro dos prazos legais. Todos estão aptos para circular.

Leilão de sucatas

Além dos veículos, 4.475 toneladas de sucata também vão a leilão na quarta-feira (03), a partir das das 14h, na sede do Detran, no bairro Capão da Imbuia.

De acordo com o Detran, os materiais são originados de 11.607 veículos baixados do Renavam, que não poderiam mais ser registrados ou licenciados e, portanto, têm circulação em via pública proibida, bem como a comercialização de peças ou partes metálicas.

O valor de avaliação é de R$ 0,25 o kg do material ferroso, perfazendo o valor global mínimo de R$ 1.118.939,50. O edital deste leilão está disponível no site do Detran.