Termina nesta sexta-feira (30) o leilão de 13 veículos feito pela Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (Setran). São cinco motocicletas e oito automóveis, cujos valores iniciais variam entre R$ 500 até R$ 1,2 mil. Um dos veículos, um Toyota Corolla já estava com lances a partir de R$ 9,8 mil.

Entre os os carros estão um Peugeot 206, com lances a partir de R$ 3,8 mil; além dos veículos Prisma (com lances a partir de R$ 6,4 mil); Palio (com lances a partir dos R$ 5,8 mil), Corsa Wind (A partir de R$ 1,8 mil) e um Toyota Corolla, cujo lance estava em R$ 9,8 mil, segundo consulta na manhã desta quarta-feira (28).

Veja aqui todas as informações e fotos dos veículos em leilão

Segundo a prefeitura de Curitiba, é possível ir ao pátio da Setran entre quarta e quinta-feira (28 e 29/10), das 9h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h. A entrada é condicionada à utilização de máscaras de proteção, conforme as recomendações da Secretaria de Saúde. Os veículos estão na Rua Alberto Klemtz, 310 – Portão.

Os veículos em leilão foram removidos das vias públicas após fiscalização de trânsito realizada pelos agentes da Setran e por guardas municipais, não tendo sido retirados pelos proprietários no prazo estipulado por lei. Alguns destes veículos chegam a reunir uma quantidade absurda de multas e débitos, como o Citroen Xsara Picasso com mais de R$ 1 milhão em dívidas.

