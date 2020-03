Um Peugeot 307 por lances a partir de R$ 4,7 mil, ou um Fiat Uno por a partir de R$7,7 mil. Estas são algumas opções de veículos presentes em um leilão de veículos apreendidos pela Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran), que acontece neste sábado (28). Diferente das edições anteriores, o leilão não terá possibilidade de visitação pessoal dos veículos, medida que previne o avanço do coronavírus.

Ao todo são seis carros e seis motos com valores iniciais entre R$ 400 a R$ 1,5 mil. Os veículos podem ser vistos e o lances dados através do site do leilão.

Na tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), o Peugeot 307 ano 2007 está avaliado em R$ 16 mil. Já o Fiat Uno 2011 tem valor de mercado de R$ 20 mil.

Serviço: Pregões eletrônicos de veículos apreendidos pela Setran

Data: 28/3 (sábado).

9h: Leilão de sucata aproveitável

10h: Leilão de sucata aproveitável com motor inserível

12h: Leilão de automóveis e motocicletas em condições de circulação

Mais informações no site.