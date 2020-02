A Latam escolheu o aniversário de Curitiba, 29 de março, para iniciar voos diários entre Curitiba e Foz do Iguaçu. Atualmente, a companhia oferece nesta rota apenas dois voos semanais, aos sábados.

Ao todo, serão 16 voos diretos unindo capital e a cidade no Oeste paranaense, na fronteira com o Paraguai e Argentina. Segundo a companhia aérea, o investimento foi possível graças às contrapartidas de redução de ICMS do combustível oferecida pelo estado.

A rota será feita em um Airbus A319, com capacidade para 138 passageiros. Os voos sairão todos os dias às 10h55 (no trecho Curitiba-Foz) e 13h20 (no trecho Foz-Curitiba). Além deles, o itinerário já existente aos sábados será mantido – partida às 14h05 (Curitiba-Foz) e 12h (Foz Curitiba).