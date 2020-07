O Casa dos Pobres São João Batista, no bairro Rebouças, em Curitiba, foi invadida na madrugada desta sexta-feira (10) por ladrões. Os marginais levaram 15 computadores, cobertores, bicicletas infantis e até torneiras do local. Além disto, vandalizaram o local que ajuda 142 crianças e doentes que estão com câncer. A Polícia Militar já foi informada do caso para tentar localizar os responsáveis e o Instituto de Criminalística também foi chamado para avaliar os danos causados. O albergue funciona desde 1954 e nestes 66 anos de vida, já ajudou mais de 2 milhões de pessoas.

Segundo Rafael Pussoli, presidente voluntário da Casa dos Pobres São João Batista, os ladrões barbarizaram no espaço, pois tiveram a madrugada inteira para praticar o crime. Inclusive, aproveitaram para se alimentar no espaço que atualmente não está sendo ocupado pelas crianças, em virtude da epidemia do novo coronavírus. Já os doentes atendidos, ficam em um espaço anexo ao albergue.

Ladroes entraram por uma porta que foi arrombada. Foto: Colaboração.

“Fui avisado pelo porteiro quando entrou para trabalhar. Eles arrombaram uma porta e depois invadiram a nossa casa. Além do furto, eles jantaram e para piorar, vandalizaram por toda parte. Tem até fezes na copa. Estou frustrado por inteiro, pois fazemos o trabalho social que atende centenas de pessoas”, desabafou Rafael Pussoli.

A Casa dos Pobres São João Batista possui 35 colaboradores e para honrar os salários destes profissionais, Rafael Pussoli tem buscado auxílio de todos os lados. No entanto, após esta invasão, as doações serão fundamentais para que os produtos furtados venham a ser comprados novamente. “O sentimento é de frustração ao extremo e não consigo nem contabilizar o prejuízo.Teremos que repor os computadores na sala de informática, as bicicletas para as crianças e os cobertores neste momento de inverno. Há dois dias atrás, eu paguei todos os nossos colaboradores e foi bem difícil. Em 34 anos que estou aqui, nunca passei por isto”, completou o presidente voluntário.

Como ajudar

As pessoas interessadas em ajudar podem doar cobertores e alimentos diretamente na sede da Casa dos Pobres São João Batista. O endereço é na Rua Piquiri, 326, Rebouças. O telefone é o (41) 3333-8373. Caso queira colaborar com uma doação financeira, a conta do albergue é na Caixa Econômica Federal – a Agência 1627 Conta Corrente 1410-5 tendo o CNPJ 76685627/0001-95.

