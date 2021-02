Um bandido suspeito de fazer parte de uma quadrilha especializada em roubo de relógios de luxo foi preso nesta sexta-feira (5) em Curitiba. A ação parecia perfeita: o bandido de moto parou ao lado do carro da vítima, anunciou o assalto e chegou a levar um relógio de luxo. Mas a casa caiu e ele foi preso pouco tempo depois. O método de ataque não é novidade. Em 2019 a um flagra mostrou um homem roubando um relógio de luxo no Campo Comprido.

publicidade

+Leia mais! Tradicional em Curitiba, KF Grill anuncia o fechamento após 16 anos

Segundo a Polícia Civil, a ação aconteceu no bairro Batel. O homem, que estava de moto, ameaçou a vítima com uma arma e levou dele o relógio. Mesmo após a fuga, os policiais conseguiram descobrir que a placa usada na moto era adulterada e o assaltante foi encontrado.

A vítima relatou que percebeu a aproximação de uma moto que parou ao seu lado. “A O motociclista então olhou pra dentro e pouco tempo depois outra moto veio e um homem deu voz de abordagem, de roubo. O relógio que nem mesmo era verdadeiro e por isso o suspeito teria se livrado do mesmo”, disse o delegado Marcelo Magalhães.

+Viu essa? Boate vira alvo de reclamações em Curitiba. Dono dispara: “Estão de mimimi”

publicidade

Ao ser preso, já no bairro Campina do Siqueira, o bandido ainda usava as mesmas roupas que vestia no momento do assalto. Além do roubo, o indivíduo foi preso por porte ilegal de arma de fogo e por adulteração de sinal identificador de veículo.

De acordo com as investigações, o homem faz parte de uma quadrilha especializada no roubo de relógios de luxo. Por conta disso, a polícia continua investigando para encontrar outros envolvidos com as ações criminosas.