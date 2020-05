Em apenas 24 horas, da noite de quinta (28) para sexta-feira (29), a prefeitura guinchou oito veículos com uma grande quantidade de débitos de multas de trânsito. A maior dívida era Kombi sem licenciamento com R$ 15,9 mil em débitos de impostos e multas na Rua General Carneiro, no bairro Água Verde. Na mesma via, a Superintendência de Trânsito (Setran) também guincou um Fiesta com R$ 4,8 mil em dívidas.

Os outros veículos apreendidos foram um um Peugeot 206 estacionado em local proibido na rodoviária que devia R$ 3,6 mil. Pela mesma infração, mas na Avenida Marechal Floriano Peixoto, estava um Spin com R$ 6,6 mil em débitos.

Já na Alameda Dr. Carlos de Carvalho, um Palio com R$ 8,6 mil de dívidas foi guinchado. Na Rua Doutor Aluízio França, foram recolhidos outro Peugeot 206 com R$ 4,6 mil e um Nissan Livina com R$ 7 mil em débitos.

O último carro guinachado no trabalho da Setran foi um Peugeot 307 estacionado em desacordo sem o estacionamento regulamentado EstaR na Rua Comendador Araújo. O veículo tinha R$ 4 mil em débitos.

Em apenas um mês, a prefeitura guinchou cerca de100 carros por causa de débitos em Curitiba. O total de valores devidos pelos proprietários desses veículos chega a R$ 800 mil.

Retirada do pátio

Todos os veículos removidos são levados até o pátio da Setran, no bairro Portão. O proprietário precisa pagar todos os débitos anteriores, além das taxas relativas ao transporte e diárias.

O atendimento para retirada dos veículos é 24 horas. Depois de 60 dias no pátio, se não houver a a retirada o veículo pode ir a leilão.

