Uma Kombi carregada com produtos inflamáveis pegou fogo por volta das 8h20 desta segunda-feira (06), na Rua Abel Scuissiato, perto do limite entre Curitiba e Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista percebeu que a parte traseira da Kombi, onde fica o motor, começou a pegar fogo. No desespero ele puxou o volante e acabou capotando o veículo. No carro, estavam dois passageiros, que sofreram queimaduras leves no braço e no rosto.

De acordo com informações do Cabo Vanzela, do Corpo de Bombeiros, o motorista descia a Abel Scuissiato sentido Atuba quando possivelmente uma faísca na parte do motor acabou ocasionando o incêndio.

Houve vazamento de combustível por vários metros. Ainda de acordo com o Cabo Vanzela, um tambor de solventes em chamas saiu rolando e foi parar perto de um posto de combustível que fica na região.

A mulher de 28 anos e o homem de 22 anos, foram conduzidos pelo Siate ao Hospital Evangélico.