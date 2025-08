Justiça condena responsável por provocar canibalismo entre cães em Curitiba

O ex-funcionário de um pet shop de Curitiba, José Lailton da Silva Rocha foi condenado a 14 anos, seis meses e cinco dias de prisão pelo crime de maus-tratos a animais. Ele foi denunciado pelo Ministério Público do Paraná (MP-PR) após denuncias revelarem que ele mantinha cinco cães em condições precárias em uma chácara em Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba.

A condenação aconteceu na sexta-feira (1º). Em nota, a defesa de José afirma que irá recorrer, pois os fatos apresentados pelo MP não correspondem com a realidade.

Durante as investigações, ele foi preso em flagrante em 2024, após denúncias alertarem que ele mantinha em uma chácara cães que estavam em estado grave de subnutrição, sem acesso a água e comida, doentes e extremamente magros. De acordo com o MP, no local, foi encontrado indícios de que, por conta da falta de alimentos, alguns animais se alimentavam do cadáver de outro cachorro.

Ao ser identificada a situação de abandono e maus-tratos, José teria dito que estava sem condições de ir com frequência à chácara, alegando falta de transporte e de saúde. Entretanto, para o juiz responsável pelo processo, a conduta foi vista como “perversa e cruel”.