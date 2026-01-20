Justiça condena assassinos do jornalista Cris Freitas em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Justiça do Paraná condenou, no dia 9 de janeiro, dois homens pelo crime de extorsão qualificada que resultou na morte do jornalista Cristiano Luiz Freitas. O crime ocorreu em março do ano passado, quando a vítima foi rendida e agredida dentro da própria residência, em Curitiba.

A sentença foi proferida pela 1ª Vara Criminal. Jhonatan Barros Cardoso foi condenado a 37 anos e nove meses de prisão, enquanto Alisson Henrique de Cristo Gonçalves recebeu pena de 40 anos. As condenações levam em conta a gravidade do crime, o uso de violência extrema e o resultado morte.

De acordo com a decisão judicial, os dois réus não poderão recorrer em liberdade e deverão cumprir a pena em regime fechado.

Relembre o caso

Cristiano Freitas, de 46 anos, foi encontrado morto na casa onde morava, no bairro Jardim das Américas. Jornalista, ele atuava em assessorias de imprensa da cidade e, por anos, foi editor responsável pelo suplemento Gazetinha e pelo caderno FUN, ambos da Gazeta do Povo.

De acordo com os autos do processo, Cristiano marcou de encontrar Jhonatan em sua própria casa. Jhonatan, então, convidou Alisson para participar do crime. A intenção do grupo era extorquir a vítima.

Imagens de câmeras de segurança e relatos de vizinhos indicam que Jhonatan permaneceu apenas 11 minutos dentro da residência. Alisson teria entrado escondido no imóvel e aguardado no carro usado na fuga. Moradores relataram ter ouvido gritos e acionaram a Polícia Militar. Pouco depois, o veículo foi visto deixando o local.

Apesar do curto período, Cristiano foi brutalmente agredido. Ele foi encontrado amordaçado e com sinais de espancamento.