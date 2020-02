Desde agosto na cidade, a Força Nacional de Segurança vai continuar em São José dos Pinhais, na grande Curitiba, por mais 180 dias. A decisão foi anunciada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública que, além da cidade paranaense, também vai estender o trabalho da Força Nacional em Ananindeua (PA), Cariacica (ES), Goiânia (GO) e Paulista (PE).

O reforço das tropas da Força Nacional nessas cidades faz parte do projeto “Em Frente Brasil – Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta”, criado pelo ministro Sergio Moro. A prorrogação por 180 dias compreende o período de 18 de fevereiro a 15 de agosto de 2020. Esse prazo poderá ser prorrogado se necessário e houver solicitação do órgão apoiado.

Além do reforço da Força Nacional, a cidade da região metropolitana recebeu aporte de R$ 4 milhões para serem aplicados em ações de combate à criminalidade. São José dos Pinhais foi escolhida para participar do projeto, encampado pelo ministro Sérgio Moro, pelo alto índice de violência.

A cidade vem apresentando redução nos números de homicídios de agosto, quando a ação foi implementada, até agora. Mas, em sua implantação, teve dificuldade, que chegou a ser comentada pelo presidente Jair Bolsonaro.

Por que SJP?

De acordo com números da Secretaria de Segurança Pública do Paraná (Sesp), São José dos Pinhais teve 69 mortes violentas em 2018, segundo pior índice entre os municípios da RMC, atrás apenas da capital, Curitiba, com 293. Foi também o quarto pior índice do estado, atrás da capital, Foz do Iguaçu e Paranaguá.

De acordo com a secretaria de Segurança de SJP, no entanto, a escolha para o programa nacional foi feita com base em números do triênio 2015-2017, que teve ainda mais registros de morte. Em 2017, por exemplo, foram 92 homicídios.

Apesar destes números, São José dos Pinhais não é proporcionalmente a cidade mais violenta do estado. Além da criminalidade, um conjunto de fatores foi levado em conta para a sua escolha: a situação fiscal do Paraná, o comprometimento com o projeto, e bons números de Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), por exemplo. São José mantém um IDH (0,758, de acordo com dados de 2010) acima da média do estado e de boa parte das cidades da RMC.