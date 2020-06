O mês de junho começa com chuva em Curitiba e boa parte do Paraná. Vítima de uma das maiores estiagens da sua história, a capital tem previsão de elevação na temperatura média, mas a chegada de uma frente fria fará com que a segunda-feira dos curitibanos seja molhada. Aliás, a previsão é de tempo instável até quinta-feira, com possibilidade de chuva todos os dias. Ainda bem!

De acordo com o Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), as pancadas de chuva devem vir acompanhadas de descargas elétricas, ou seja, vai “relampiá” em toda região de Curitiba. Não existe, no entanto, previsão de temporais, mas a chuva vai acontecer. De acordo com o Simepar, são esperados de 10 mm a 20 mm de precipitação.

A temperatura mínima prevista é de 13°C e a máxima de 21°C para a capital. No Litoral as temperaturas variam de 16°C a 24°C. Fica mais quente no Leste do Paraná e vai esfriando em direção ao Oeste. Ponta Grossa, por exemplo, tem variação de 15°C a 22°C e Foz do Iguaçu de 11°C a 17°C.

Estiagem das brabas

Os primeiros sinais surgiram ainda em 2018, mas ainda eram fracos e esparsos. À medida em que os meses foram passando, os efeitos começaram a se acumular, mas nada que chamasse a atenção de quem não está constantemente atento à frequência das chuvas. Em meio a tantos outros problemas, a sequência de dias secos nem foi tão percebida. Veja matéria completa sobre a maior estiagem dos últimos 100 anos.

A situação lá pras bandas de Foz do Iguaçu já melhorou, pois a Usina de Itaipu está com um vertedouro aberto para possibilitar a navegação no Rio Paraná, especialmente na região da Argentina. Mas você chegou a ver como ficou a situação por lá? Moradores atravessaram o maior rio do Paraná à pé. É incrível. Veja!

