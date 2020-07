O mês de julho começa com falta de água por causa o rodízio no abastecimento, nesta quarta-feira (1º). O rodízio começa às 16h e a normalização está prevista para às 4h do dia 3 de julho, com exceção de algumas áreas de Colombo, nas quais o rodízio que começa às 16h do dia 1º com normalização prevista para às 14h do dia 03.

A medida é a alternativa adotada, já que os reservatórios da região sofrem por causa da estiagem dos últimos meses. É importante lembrar que bairros destas cidades já estão sendo afetados por causa do rodízio de segunda-feira e também no de terça-feira.

Nesta quarta, bairros de Curitiba e da região metropolitana também ficam sem água por conta da interrupção no abastecimento provocada pela queda de energia elétrica, após as fortes chuvas causadas pela passagem de um “ciclone bomba”, no fim da tarde de terça-feira (30).

**Bairros que aparecem repetidos podem ser afetados em diferentes áreas.

Rodízio de quarta-feira (1º) Veja as regiões afetadas!

Curitiba

*Área de Recalque do Reservatório Corte Branco: Cajuru, Guabirotuba, Jardim das Américas, Uberaba.

*Área do Recalque do Reservatório Tarumã: Tarumã e Capão da Imbuia.

*Área do Recalque do Reservatório São Francisco: Centro, Mercês, São Francisco.

*Área da Gravidade do Reservatório Bacacheri: Bacacheri, Boa Vista.

*Área do Recalque Baixo do Reservatório Bacacheri: Ahú, Atuba, Bacacheri,Barrerinha, Boa Vista, Cabral, Centro Civico, Santa Cândida, São Lourenço, Tingui, Juvevê.

*Área da Gravidade do Reservatório Mercês: Abranches, Bigorrilho, Bom Retiro, Mercês, Pilarzinho, São Francisco, São Lourenço, Vista Alegre, Cascatinha, São João.

*Área da Gravidade do Reservatório Campo Comprido: Campo Comprido, Cidade Industrial, Mossunguê.

*Área da Gravidade do Reservatório da ETA Passaúna: Cidade Industrial, Fazendinha.

*Área do Recalque do Reservatório Xaxim: Alto Boqueirão, Boqueirão, Ganchinho, Hauer, Pinheirinho, Sítio Cercado, Xaxim.

Pinhais

*Área da Gravidade do Reservatório Jacob Macanhan: Alto Atuba 1 e 2, Emiliano Perneta 1, Centro 1 e 2, Palmital 1 e 2, Rural, Estância Pinhais 1 e 2, Weissópolis 1, Vila Amélia 2.

*Área do Recalque do Reservatório Vila Amélia: Esperança, Rural, Vila Amélia 1 e 2.

São José dos Pinhais

*Área do Recalque do Reservatório Cotia: Contenda, Francisco Kuzman.

*Parte do Roseira de São Sebastião, Jurema, Borda do Campo.

Tijucas do Sul

Área do Reservatório Rincão: Parte da localidade do Rincão, Parte da localidade Campo Alto.

Almirante Tamandaré

*Vila Santa Terezinha, Jardim Colonial, Jardim São Domingos, Vila Rachel, Recanto dos Papagaios, Parte Alta Paraíso, Jardim Planalto, Jardim Valença Jardim Central, Mato Dentro, Jardim Dona Belezária, Cinthia Mara, Boixininga, Vila Pacotuba, Jardim Bela Vista, Planta Maria Carla, Planta Mosacal.

Colombo: Início às 16h do dia 1º com normalização prevista para às 14h do dia 03)

*Área da Gravidade Colombo Sede: Butiatumirim, Fervida, São João, Santa Gema, Cercadinho, Serrinha, Itajacuru, Centro (parcial).

*Área da válvula Pau Brasil: Parque Embu.

Áreas de recalque e de gravidade

Área de Recalque: É toda região que geograficamente fica a uma altitude acima do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando portando de bombeamento para que a água chegue até as residências.

Área de Gravidade: É toda região que geograficamente fica a uma altitude abaixo do que o reservatório de água da Sanepar, necessitando apenas da gravidade para que a água chegue até as residências.

Tem caixa d´água?

A Sanepar recomenda que as residências tenham uma caixa de água, conforme recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A caixa d´água garante o abastecimento por cerca de 24 horas.

Faltou água e agora?

Quem ficar sem água podem entrar em contato com a Sanepar pelo Serviço de Atendimento ao Cliente, pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.