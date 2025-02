Jovem morre afogado ao tentar salvar amigo em tanque no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Dois jovens morreram afogados na tarde de sábado (15) em um tanque em Castro, na região dos Campos Gerais, no Paraná. As vítimas foram identificadas como Luiz Felipe Marcondes Moreira e Igor Rodrigues da Costa, jogador de futsal. Ambos tinham 18 anos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, um deles se afogou primeiro e o outro buscou ajudar no afogamento, mas ambos morreram. Na chegada dos militares, os corpos estavam submersos.

Ainda de acordo com os Bombeiros, o tanque tem cerca de três metros de profundidade, e os colegas estavam pescando.

Segundo o portal G1 Paraná, Luiz Felipe trabalhava em uma cooperativa agroindustrial de Castro, no setor de bovinos. Já Igor era atleta de futsal e está sendo velado na capela da Funerária Iapó. Ele também será sepultado neste domingo (16), às 17h, no cemitério do Rosário.