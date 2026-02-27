Jovem de 27 anos é presa por vender uísque e gin falsos em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante pela Polícia Civil do Paraná por comercializar bebidas falsificadas em Curitiba. A proprietária de uma distribuidora no Tatuquara acabou detida durante fiscalização realizada na quinta-feira (26), em uma operação conjunta com a Associação Brasileira de Bebidas (ABRABE).

Durante a ação, os policiais encontraram 18 garrafas de bebidas alcoólicas com indícios de falsificação, entre elas uísque, vodca e gim. A comerciante foi autuada por crime contra as relações de consumo e encaminhada ao sistema penitenciário.

Um vendedor de 23 anos, que trabalhava no estabelecimento, também foi levado para prestar esclarecimentos, mas na condição de testemunha. De acordo com o delegado Ivan José da Silva Diana, quatro estabelecimentos foram fiscalizados durante a operação no bairro.

A ação faz parte de investigações que começaram em outubro de 2025, quando uma força-tarefa entre PCPR, Vigilância Sanitária de Curitiba e Ministério da Agricultura e Pecuária resultou na destruição de mais de 300 mil garrafas de bebidas irregulares.

A população pode ajudar a combater esse tipo de crime fazendo denúncias anônimas pelos telefones 197 (PCPR) ou 181 (Disque-Denúncia). Em casos de flagrante, a orientação é acionar a Polícia Militar pelo 190.