Jorge Guaranho perde prisão domiciliar e volta para presídio

Jorge Guaranho, condenado a 20 anos de prisão pela morte de Marcelo Arruda, tesoureiro do PT de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, terá que cumprir a pena de 20 anos de detenção no Complexo Médico Penal (CMP), em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba. No fim de fevereiro, a defesa tinha conseguido reverter para prisão domiciliar.

A decisão foi tomada após Guaranho passar por reavaliação médica a pedido do desembargador que deseja ter conhecimento da condição clínica após ficar preso por menos de 48 horas. O argumento da defesa que o agora condenado não teria condições de cumprir pena em regime fechado por necessidades médicas específicas.

Após a reavaliação médica em Curitiba, o CMP “informou possuir totais condições de prestar assistência ao paciente”. Segundo o Ministério Público do Paraná (MP-PR), Guaranho já se encontra no Completo Médico Penal na sexta-feira (14).

A defesa do condenado informou por nota que a decisão causou perplexidade a alegação do CMP de que possui estrutura para atender Guaranho uma vez que durante o período de dois anos em que ele esteve preso no local após o crime, não recebeu a assistência necessária.

O assassinado de Marcelo Arruda

O caso que chocou Foz do Iguaçu e repercutiu em todo o país durante as eleições de 2022 por seu contexto político. Guaranho invadiu a festa de aniversário de Marcelo Arruda, que tinha decoração com referências ao PT, incluindo uma camiseta do então candidato Lula usada pelo aniversariante. Mesmo sem se conhecerem, Guaranho foi ao local para provocar os convidados, gritando o nome de Bolsonaro.

Após uma breve discussão inicial e o arremesso de terra no carro de Guaranho por Arruda, o ex-policial retornou ao local armado. Apesar da tentativa de intervenção da policial civil Pamela Silva, companheira de Arruda, Guaranho abriu fogo contra o aniversariante, que foi atingido por dois tiros e faleceu na madrugada seguinte.

