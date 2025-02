Justiça mantém prisão domiciliar de Jorge Guaranho em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A defesa de Jorge Guaranho conquistou uma vitória judicial em Curitiba nesta quarta-feira (14). O escritório Samir Mattar Assad – Advocacia conseguiu garantir a manutenção da prisão domiciliar de seu cliente, revertendo uma decisão anterior que determinava sua transferência imediata para a Cadeia Pública da capital paranaense.

A decisão judicial levou em consideração o estado de saúde de Guaranho, que apresenta sequelas permanentes no episódio ocorrido no dia dos fatos em que ele assassinou o petista Marcelo Arruda.

Segundo a defesa, a decisão inicial da juíza foi considerada “desproporcional”, ignorando laudos médicos que atestam as condições críticas de saúde do réu. Segundo a defesa de Guaranho, entre as limitações enfrentadas por ele, estão comprometimentos neurológicos e dificuldades motoras, que tornariam inviável sua permanência em um ambiente carcerário comum.

Em nota, os advogados afirmaram: “O direito à saúde e à integridade física de Guaranho deve ser respeitado, independentemente de narrativas ideológicas. O princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais não podem ser relativizados para atender a pressões externas.”

A equipe jurídica ressaltou ainda que, até o momento, nenhum dos envolvidos no episódio de violência contra Guaranho foi julgado ou responsabilizado. Eles prometem manter-se vigilantes na proteção dos direitos humanos do cliente.