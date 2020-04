A estufa do Jardim Botânico de Curitiba está iluminado de verde em homenagem a todos os profissionais de saúde que estão atuando na pandemia de coronavírus. A homenagem vai durar durante todo o mês de abril.

publicidade

“A cor da esperança é também o verde esmeralda do anel de graduação dos profissionais de saúde”, ressalta o prefeito Rafael Greca em suas redes sociais. “Seja esta a nossa luz para exitosa travessia até o tempo de cura”, completa o prefeito.

LEIA MAIS – Idosos a partir dos 80 anos recebem vacina contra a gripe nesta quinta e sexta

Ao todo, 8,7 mil profissionais da rede municipal da saúde de Curitiba trabalham no combate à pandemia. Para isso, todo o sistema de saúde foi reorganizado. As modificações contemplam a abertura de 237 leitos de UTI em Curitiba e mais 607 leitos de baixa complexidade em toda a rede do município (pública e particular), reorganização de unidades básicas de saúde, remanejamento de profissionais e alteração do fluxo das Unidades de Saúde.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).

Baixe o guia de prevenção para compartilhar! Imprima esse guia em PDF com informações sobre a prevenção do Coronavírus e outras doenças respiratórias virais: Baixar ⬇